La Guàrdia Urbana de Figueres ha evitat, en els últims sis anys (del 2015 al 2021), un total de 86 ocupacions il·legals d’immobles a la ciutat. En aquest període, el nombre d’intervencions policials per aquesta causa ha estat, però, de 314 i, per tant, la quantitat d’ocupacions il·legals consumades supera la de no consumades.

D'aquest balanç de sis anys es desprèn que el 2015 i el 2019 van ser els anys en què es van disparar més les denúncies. I, en concret, va ser el 2019 l'any amb més actuacions policials en relació amb ocupacions il·legals a Figueres, ja que se'n van registrar 67. D'aquest total, 41 es van consumar i 26 es van poder evitar. D'altra banda, dels 58 avisos rebuts el 2015, els agents van ser a temps de frustrar quatre usurpacions de domicilis, mentre que la resta, 54, els okupes van consolidar-se com a inquilins dels immobles. Una tendència a la baixa Cal destacar que la tendència pel que fa a aquesta activitat s'ha anat reduint amb els anys i que, precisament, el 2021 han estat moltes menys les intervencions efectuades per la Guàrdia Urbana si es comparen amb els anys anteriors. Així, aquest darrer any, els policies han actuat en 23 avisos i, en deu d'aquests casos, han aconseguit que el propietari recuperés l'habitatge abans que uns desconeguts s'hi acomodessin. L'alerta veïnal és, en la gran majoria dels casos, el factor principal que fa possible que la policia pugui evitar a temps les violacions o usurpacions de domicili. Són sovint els veïns més propers aquells que, en veure la presència de persones sospitoses o desconegudes intentant obrir la porta d'un immoble on saben que no hi ha ningú, avisen de pressa a la Guàrdia Urbana. La col·laboració i la implicació ciutadana, per tant, és clau per frustrar les ocupacions il·legals d'immobles. Els propietaris d'immobles deshabitats viuen amb la preocupació latent que uns okupes els prenguin la casa. Per això, en molts casos, fan una gran inversió en mesures de seguretat que bloquegin l'entrada de desconeguts: portes blindades, panys de ferro i finestres reforçades, sobretot.