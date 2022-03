La convivència entre vehicles i vianants al pont d’accés a Maçanet de Cabrenys posa en risc, a vegades, el pas de les persones que van a peu. És per aquesta raó que fa temps que, des de l’Ajuntament, demanaven una solució per tal que els cotxes passessin per un lloc i els vianants per un altre, per evitar qualsevol perill de seguretat del trànsit. Ara, s’ha pogut licitar la redacció d’un projecte que preveu la construcció d’una passera que transcorrerà en paral·lel al pont, sobre la riera Ardenya.

El divendres 18 de març, l’alcaldessa de Maçanet de Cabrenys, Mercè Bosch, va acompanyar tècnics del Departament de Territori i de l’empresa adjudicatària de la redacció del projecte a visitar in situ com és el lloc on s’hauria de construir aquesta passera. «De fet, per aquest pont hi passa molta gent, perquè porta directament a espais freqüentats del municipi, com la zona esportiva, la piscina, la deixalleria, el cementiri o el vedat de caça. És un pont estret i tothom que vol anar a algun d’aquests llocs, sigui en cotxe o a peu, ha de passar per aquí obligatòriament, ja que no hi ha cap altre camí alternatiu», ha explicat l’alcaldessa.

La trobada tècnica del divendres va servir, segons Mercè Bosch, per conèixer la situació del pont i per intercanviar opinions sobre quina pot ser la millor solució per resoldre la mobilitat en aquest tram. El pont és la porta d’entrada a Maçanet de Cabrenys des de l’N-II i forma part del recorregut de la carretera GI-503.