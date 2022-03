Les actuacions del Pla d’Abordatge de les Violències Sexistes i Lftbifòbiques que es va aprovar el març de l’any passat a Roses ja s’ha posat en marxa amb un matí de formació al personal de l’Ajuntament sobre violències sexuals. El grup Nut s’ha encarregat de treballar l’abordatge de les violències sexuals des de l’àmbit local i amb el personal de la piscina municipal de Roses, de l’àrea de Joventut, de seguretat ciutadana, del pavelló, d’esports i d’acció social. «A partir d’aquesta formació ja podrem engegar la campanya de Roses és punt lila i multicolor, i començarem amb la primera acció que consistirà en la implementació de punts liles permanents a instal·lacions municipals» ha assenyalat la regidora de Joventut Verònica Medina. És des de la seva àrea que es lidera la campanya, sempre amb el suport dels altres departaments.

La formació ha consistit en diferents apartats com la conceptualització i abordatge de les violències masclistes; les pautes bàsiques d’intervenció o la gestió, el funcionament i el circuit dels recursos de derivació. La formació s’ha adreçat al personal tècnic de la casa que estarà a cada punt lila fix, que són tres: el Car Jove, la Policia Local i la Piscina Municipal. «D’aquesta manera cobrim un gran espai del nostre municipi».

La setmana passada, també des de l’àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Roses ha iniciat aquest curs el programa Vibrart, una proposta de coeducació emocional a través de l’art, en la qual participen els tres centres de secundària la població. Aquests tallers artístics esdevenen l’eina perquè els i les joves expressin les seves emocions i trenquin amb els estereotips de gènere, promovent relacions basades en la igualtat, el respecte i l’equitat entre la població jove i adolescent. Des del passat mes de febrer, Vibrart, condueix les sessions on participen estudiants d’entre 13 i 16 anys, concretament alumnes de 4t d’ESO dels instituts Cap Norfeu i Illa de Rodes i de 2n d’ESO del Centre Escolar Empordà.

A través de dinàmiques lúdiques en un marc de joc, l’expressió corporal, el mindfulness, l’escriptura, la música, el teatre-imatge o les dinàmiques de rol-playing, són les eines emprades per fomentar l’observació, la reflexió i l’expressió d’emocions entre els i les participants, incorporant la perspectiva de gènere com a eix transversal, perquè les emocions no tenen gènere, i construint relacions basades en el respecte, la igualtat i l’equitat. El regidor d’Ensenyament de Roses, Marc Danés Zurdo, assenyala: «Volem dotar els i les joves d’espais lliures on puguin expressar les seves emocions amb una perspectiva igualitària i sense complexos. Aquí, els protagonistes són els i les joves» conclou.