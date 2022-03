L'empresa plurimunicipal Figueres de Serveis, Fisersa, ha celebrat, aquest dimarts 22 de març, el Dia Mundial de l'Aigua, una jornada designada per les Nacions Unides el 1993 per conscienciar sobre la importància de l'anomenat or blau i la necessitat de preservar els recursos hídrics. Enguany el lema és "Aigües subterrànies: Fer visible l'invisible".

Pel que fa a les activitats de Fisersa, s'han iniciat a primera hora del matí, a la Font Lluminosa de Figueres, on s'ha instal·lat un estand per informar la ciutadania dels serveis que ofereix l'empresa, entre els quals hi ha la gestió del cicle integral de l'aigua. S'incideix en la necessitat d'estalviar aigua i cuidar el medi ambient, és per això que una de les accions ha estat repartir ampolles de vidre Aigua de Figueres per fomentar el consum de l'aigua de l'aixeta i evitar l'ús de plàstics.

A l'estand de Fisersa també s'han donat detalls d'altres activitats relacionades amb la jornada, com ara les visites gratuïtes al subsol de la Rambla. Aquesta activitat s'ha iniciat avui amb la participació d'una trentena d'alumnes de 4rt d'ESO de l'Institut Ramon Muntaner, que han estat guiats pel gerent de Fisersa, Lluís Martínez i el cap de Gestió Integral de l'Aigua, Lluís Xargay. Per als pròxims dies 25, 26 i 27 de març també hi ha previstes visites a l'interior de la Rambla per a la ciutadania. Val a dir, però, que les entrades estan a punt d'exhaurir-se i només queden tiquets per alguna sessió d'aquest divendres. En total s'han posat a disposició del públic, unes 400 entrades.

L'altra activitat organitzada és un concurs de fotografia a Instagram amb l'etiqueta #fisersawaterday2022, que estarà obert als participants fins al 31 de març. Les imatges guanyadores s'exhibiran als autobusos de Fisersa.

Val a dir que, a banda de la gestió del cicle integral de l’aigua, Fisersa també s’encarrega d’altres serveis com el de mobilitat urbana i transport; l’enllumenat públic i neteja viària.