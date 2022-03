Un tràiler provinent de Madrid i després de passar per Barcelona va sortir de Roses dimarts passat carregat amb 1.310 kg d’arròs i 1.100 litres de fumet en direcció a la frontera entre Romania i Ucraïna. Es tracta d’una quantitat de menjar i fumet que ha recollit la planta d’envasat Pescadors de Roses després que el seu gerent, Pere Gotanegra, va anunciar per les xarxes socials que recollien arròs per enviar-lo a Ucraïna. «La col·laboració ha estat molt gran i molta gent venia fins a la planta a portar els quilos que podia».

Amb l’aportació també del Rotary Club s’han superat els 1.300 quilos en tan sols 6 dies i «dimarts passat davant la gran necessitat ja vam poder enviar el camió amb l’ajuda humanitària» ha assenyalat Gotanegra. Aquesta quantitat d’arròs que suposen unes 13.100 racions, ha estat complementada pels 1.100 litres de sopa de peix, amb els que poden fer uns 3.660 plats de sopa. En total serien 16.760 racions entre arròs i sopa que el mateix gerent de Pescador de Roses ha decidit enviar cap a Ucraïna.