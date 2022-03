Els Bombers ja han sortit avui cap a Ucraïna en la seva primera expedició humanitària.

Entre els 15 integrants hi ha tres bombers de parcs gironins: dues bomberes de Roses i Torroella i un bomber de Girona.

Els gironins van amb una furgoneta que procedeix del parc de Granollers.

El comboi finalment està format per set furgonetes que van carregades amb material divers i que traslladaran fins a Przemyśl, a la frontera amb Polònia.

Entre el material que hi porten hi ha menjar, roba d’hivern, medicaments, material sanitari, joguines i, fins i tot, cadiretes de bebè. Tot prové, asseguren des de Bombers per Ucraïna, de donacions fetes per particulars als bombers que formen part de l’expedició i per empreses que han volgut col·laborar amb la iniciativa, com ara Haribo de Cornellà de Terri, que ha cedit un carregament de llaminadures, i Alpicat Fruits, que ha col·laborat amb diverses caixes de pomes.

L’Hospital de Palamós també ha fet la seva aportació a Bombers per Ucraïna cedint material sanitari. Una cessió que han fet en col·laboració amb l’Ajuntament, la taula Palamós Solidari i la plataforma Helping Ukraine.

La caravana té previst arribar a Przemyśl dimecres al matí, travessant França i Alemanya via Freiburg fent camí cap a Cracòvia i, d’aquí, fins a la frontera. En total, un trajecte de 2.600 km que es farà en dues jornades; tant d’anada com de tornada.

Un cop allà, l’expedició humanitària lliurarà tot el material que s’ha anat recollint a Catalunya per a les persones refugiades, que s’han establert temporalment en un campament a tocar del centre comercial de Przemyśl. L’equipament sanitari serà dut a hospitals de Kiyv i Kharkhov.

La previsió d'altra banda, segons informen, és a la tornada és transportar 48 persones ucraïneses que han fugit de la guerra causada per la invasió de les tropes russes.

La caravana tornarà a Catalunya divendres i un cop aquí, Bombers per Ucraïna farà possible el retrobament de les persones evacuades amb amics o coneguts a Catalunya. Les que no tinguin ningú aquí, seran dutes directament al Centre d’Urgències i Emergències de Barcelona.

Per tal de finançar el lloguer de les furgonetes i la logística de l’expedició, es va fer una crida a la col·laboració ciutadana, que es manté activa, i que ha canalitzat les seves aportacions al compte corrent: ES22 2100 3849 0702 0004 6622 de CaixaBank

Fins al dia d’avui ja s’han recaptat més de 17.000 euros que cobreixen tota la primera expedició i permeten projectar la segona. Paral·lelament, Bombers per Ucraïna

continua treballant per aconseguir suport econòmic institucional, que es destinarà íntegrament a l’ajut humanitari.

La resta del comboi humanitari el completen 3 furgonetes més, llogades directament per bombers dels Parcs de Terrassa, l’Hospitalet de Llobregat i Granollers. Les 4 primeres i la de Terrassa han sortit aquest matí de les instal·lacions centrals dels Bombers de la Generalitat a Bellaterra.

La del Parc de l’Hospitalet de Llobregat ha passat primer pel Parc de Cornellà de Llobregat per carregar material humanitari i, des d’allà, ha enfilat camí cap a Polònia. I la

de Granollers ha sortit directament de la capital vallesana per carregar material al Parc de Girona. Des d’allà ha iniciat el camí cap a Polònia.