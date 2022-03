L’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries compleix 25 anys com a ens autònom. L’edifici és un molí fariner situat a tocar la Muga amb una activitat que es remunta a l’època del comtat d’Empúries. Avui és un museu. L’Ajuntament vol celebrar l’efemèride i a l’espai s’engegarà el Pla Estratègic aprovat l’any passat per dinamitzar-lo. S’ha creat fins i tot un capgrós, en Farinó, per celebrar els 25 anys.

L’imponent edifici està adossat a les restes de les antigues muralles paral·leles al rec del Molí. És un edifici industrial i té tres plantes. A l’interior, una visita als diferents espais on hi ha les màquines permet conèixer com és el procés per a l’elaboració farina.

Un primer molí al segle XIV

Els orígens se situen a un molí fariner del segle XIV quan el llavors comte d’Empúries va promoure la construcció de tres nous molins. Funcionaven amb l’aigua del rec que ve de la Muga.

Va anar incorporant amb els segles els canvis de la industrialització durant el segle XIX i a principi del XX es va aixecar un edifici. La fàbrica va renovar la maquinària a mitjans del segle passat.

L’actual es va adquirir per part de l’Ajuntament el 1995 per convertir-lo en ecomuseu. Encara tenia activitat com a molí. Va finalitzar el 2001. Durant anys ha estat sotmès a obres de rehabilitació per fer l’espai visitable com a museu. La inauguració de l’espai expositiu de l’Ecomuseu va ser el 24 de juliol de 2004.[

L’Ajuntament ha explicat que «el proper 26 de març farà vint-i-cinc anys que es va constituir l’ens autònom Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries». «Després del primer període de rehabilitació de l’edifici i millora de les instal·lacions, el projecte del museu ha quedat consolidat, oferint una àmplia oferta d’activitats i una carta de serveis a disposició de la ciutadania», expliquen les fonts municipals.

I ara el museu inicia un nou període «a partir del Pla estratègic aprovat el setembre de l’any passat i del nou pla de públics que s’acaba d’enllestir». La visita a l’interior consisteix en fer un recorregut per conèixer un exemple de fàbrica de farina. Castelló ha estat un important productor de blat i de l’elaboració de farina de diferent tipus.

El recorregut per la fàbrica permet amb l’exposició permanent veure maquetes, audiovisuals o les màquines per aprendre de manera dinàmica.

Activitats i un gegant

Per commemorar l’efemèride, el museu ha programat diverses activitats al llarg de l’any, amb festa d’aniversari inclosa. Aquesta se celebrarà el dissabte 26 de març, i comptarà amb la participació de diverses entitats del municipi que s’han sumat a la celebració.

Els actes començaran amb una audició de cobla amb els alumnes de l’Escola Municipal de música Antoni Agramont de Castelló d’Empúries. Al migdia l’actuació de la Colla de Gegants de Castelló d’Empúries i es presentarà el capgròs del «Farinó» que s’ha creat per celebrar aquests 25 anys.

Entre altres activitats, a la tarda es presentarà una aplicació del museu sobre el Rec del Molí, una nova manera de difondre el patrimoni de l’entorn del museu. L’aplicació ha estat realitzada per l’empresa tecnològica Sixtemia, amb guió de l’empresa medioambiental Sorbus.

S’acabarà la festa amb la visita teatralitzada: La revolució de la Farina, que començarà a les set de la tarda. El museu oferirà accés gratuït a les seves instal·lacions durant tota la jornada, i s’hi pot visitar l’exposició temporal: Catalunya país d’enginy i innovació. 30 aportacions científiques catalanes.