Els joves de Navata tenen gairebé enllestit el mural per a la igualtat amb motiu del 8M. Després d'un canvi de dates per pluja, així com d'un canvi d'horari d'aquest dissabte al matí a les 10:30 h a la tarda, a partir de les 16:30 h, els nois i noies del Punt Jove del municipi, coordinats per la il·lustradora Sonia Estévez, estan a punt d'inaugurar l'obra.

La previsió és acabar el mural aquesta tarda, ja que només hi falten els últims detalls, després del procés que va començar el dimarts 8 de març passat amb el disseny del dibuix i la tria i l'esbós del concepte del passat dijous 10 de març. Navata canvia les dates de la pintada del mural per la igualtat