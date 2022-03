El Club dels Diamants Negres de Bàscara ha ampliat l'equip. Aquesta setmana ha rebut nous alumnes, a més d'un nou voluntari. Per aquest motiu, l'activitat d'aquest divendres s'ha centrat en jocs de coneixença.

A l'espai jove, també van aprofitar l'estona per treballar en la construcció de tramper per a vespes asiàtiques que, pròximament s'aniran col·locant a la vora del riu per evitar grups d'insectes. Des de l'Ajuntament s'ha demanat col·laboració ciutadana per no tocar els paranys.