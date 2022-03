Què tenen en comú les arts marcials, un esbart dansaire, el tenis taula i els bonsais? Què tot això (i més) es pot trobar al Centre Esportiu i Recreatiu de l’Escala, el CER. I és que aquesta és una entitat capaç d’agrupar 12 seccions que són un barrig-barreig de disciplines, tradicions i esports. Un col·lectiu, sens dubte, ben especial, en el millor sentit de la paraula.

Un punt de trobada

Des de sempre, el CER ha estat un espai d’intercanvi, de confluència. I és que tal com explica Raúl Centeno, president del CER, «la nostra ha estat i és una entitat familiar. Tenim un ventall molt ample d’activitats, i això fa que tothom sigui benvingut. Hi ha famílies que el fill participa en el tenis taula o les arts marcials, i el pare forma part de la secció de bonsais, per exemple».

Val a dir que el CER, actualment, té més de 450 famílies sòcies, ja que els carnets de soci són familiars, el que fa que la confluència de persones sigui molt profitosa.

Les portes? Ben obertes

Però per gaudir del CER i la seva seu, el Centre Municipal Xavier Vilanova, no cal ser soci; tothom que vulgui o necessiti utilitzar les seves instal·lacions, són benvinguts. En aquesta línia, Centeno destaca que ençà que, ara fa dos anys, la nova junta entrà en funcionament, es va marcar un clar objectiu: dinamitzar el CER. «Sempre hem cregut que tenim un espai al qual se li pot donar un potencial, i és per això que acollim de tot: obres de teatre, concerts i, fins i tot, reunions de treball, juntes de veïns o el dinar d’una colla d’amics de França», detalla, com a curiositat, Raúl Centeno.

I si una entitat escalenca necessita un espai per assajar o fer una activitat: les portes ben obertes. «Abans, per exemple, el club de futbol de l’Escala feia un playback per recollir diners, i venien al CER a fer-ho. També acollim donacions de sang, reunions de l’ANC, i ara s’estan fent els assajos del Via Crucis, i també el fan aquí. I La Principal de l’Escala també assaja aquí. Tenim un espai, i el volem potenciar».

La pandèmia, un hàndicap

Malauradament, la situació sanitària actual ha suposat un mal de cap per l’entitat, que ara, a poc a poc, comença a remuntar. «L’activitat sembla que va tornant a la normalitat, però ha estat dur. Econòmicament, hem quedat tocats, perquè no hem pogut celebrar ‘com Déu mana’ les dues activitats que més beneficis ens aportaven: la quina i la castanyada, però tenim ganes de continuar endavant», detalla amb entusiasme Centeno.

Val a dir que, la pandèmia, sobretot ha afectat les seccions culturals del CER. «Les seccions esportives, més o menys han anat fent coses. Però la secció d’esbart La Farandola, per exemple, encara avui en dia no pot fer la seva rutina habitual d’assaigs», explica el president.

Tot i això, durant el 2021 ja es va recuperar alguna activitat, com l’exposició de flors i bonsais, tot i que canviant de format, i uns concerts d’estiu a la fresca al pati del CER que van ser tot un èxit. «Quan la gent t’agraeix que facis activitats per retornar a la normalitat, et sents content i agraït».

El futur: esperançador

Tot i que han estat temps feixucs, el futur del CER és engrescador, ja que els reptes continuen. Un dels objectius marcats és el de donar a conèixer encara més l’entitat i fer més activitats culturals. «Ens agradaria poder fer, almenys una vegada al mes, una activitat: un monòleg, un ball, un concert...», detalla Raúl Centeno. En aquest sentit, el responsable de l’entitat també apunta que ben aviat la part exterior del centre serà reformada per l’Ajuntament, el que permetrà millorar l’espai i poder acollir més activitats.

En qualsevol cas, l’actual junta té ànims per continuar endavant durant molt de temps. Té idees, té entusiasme... I, com diuen que per saber on anem cal saber d’on venim, també recorden els passos de l’anterior junta. «Voldria donar les gràcies a l’expresidenta del CER, Mercè Rueda per brindar-me l’oportunitat de treballar per aquesta família», explica Raúl Centeno amb emoció.

I és que, això és el CER: una gran família. Un col·lectiu que té corda per estona i que ha estat el motor de funcionament de moltes persones, no decaurà fàcilment; hi ha persones que vetllaran per la salut d’aquesta entitat d’entitats.

Els orígens de l’entitat i de la seva seu: històries singulars

Era l’any 1967 quan un grup de persones de l’Escala, per casualitats de la vida, es van ajuntar per jugar al tenis taula. Ben segur que poc s’imaginaven en aquell moment que aquella seria la primera llavor del que ha acabat essent una entitat de referència al municipi mariner.

I és que aquelles trobades entre amics i companys, dos anys més tard, el 1969, van donar pas al CER, una entitat que ben aviat obrí fronteres i incorporà noves seccions: atletisme, sardanes, pubillatge..., fins al dia d’avui, que el col·lectiu té 53 anys d’història, que no en són pas pocs, i una bona salut.

I si l’entitat té una història ben interessant, la seva seu, el Centre Municipal Xavier Vilanova, no té res a envejar. La construcció de l’edifici es remunta a l’any 1974, quan el senyor Vilanova va finançar la confecció d’aquest. Anys més tard, el va cedir a l’ajuntament.

Ara bé, malgrat que l’edifici és municipal, el CER és qui el gestiona (excepte el bar), i obre les portes a tothom qui ho desitgi. Passin i vegin.