L’Ajuntament de Borrassà ha aprovat en un ple extraordinari i urgent que s'ha celebrat aquest divendres 18 de març, el projecte d’obres de construcció d’una piscina municipal a Cal Governador, que té un pressupost de 252.970,01 €.

També ha aprovat iniciar l’expedient de licitació per poder contractar aquesta obra i s’ha donat conformitat al Plec de clàusules administratives particulars.

El projecte preveu fer una piscina municipal per adults de 150,76 m2, una altra per a infants de 13,20 m2 i una zona de solàrium al seu perímetre. També disposarà de servei de bar, vestidors, lavabos i un punt de control i recepció, a més d’una sala de neteja i depuració, que serà soterrada.

En el ple, presidit pel nou alcalde, Joan Hurtós, també s’ha donat coneixement de dos decrets d’alcaldia. Un sobre el nomenament de Francesc Xavier Oliveras i Jaume Congost, com a primer i segon tinent d’alcalde, respectivament. I l’altre de la delegació de competències a les tres comissions següents: Comissió de Gestió Territorial presidida per Francesc Xavier Oliveras i que té com a regidor delegat a Francesc Xavier Clotas; Comissió de Serveis i equipaments, que la presideix Ricard Hernández i Marta Reixach n’és la regidora delegada; i Comissió d’Atenció a les persones presidida per Jaume Congost i amb Mireia Juncosa com a regidora delegada.