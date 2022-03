L’Associació de Joves de Sant Climent Sescebes és un col·lectiu ben actiu i que sempre vetlla pel benestar municipi, i organitza activitats culturals, socials i, fins i tot, reivindicatives. Per conèixer de primera mà les bambolines d’aquesta compromesa entitat, hem volgut fer una entrevista coral a molts dels seus integrants, en concret a: Clara Camps Quintana, Júlia Manera, Mario López, Ferran Marcos, Laura Santmiquel, Roger Santmiquel, Pau Sala, Coral Cayuela, Mar Manera, Azael Dos Santos, Isona Torrent, Irene Torrent, Elisabeth Brunet, Laia Arias, Dani Añez, Xènia Peralba i Aniol Arias López.

Ells són l’alma mater d’una entitat amb molta empenta, i que du a terme activitats diverses, sempre amb un objectiu: dinamitzar el poble. Per exemple, darrerament han organitzat el carnaval, i també han realitzat una acció ben especial i reivindicativa: han pintat un banc amb els colors de la bandera LGTBIQA+. Això és el que ens han explicat.

La vostra associació és molt activa, i sovint dueu a terme projectes. Per exemple, el mes de febrer, vau proposar a l’Ajuntament de pintar un banc del poble amb els colors de la bandera LGTBIQA+. Com va sorgir la idea?

Doncs va sorgir en una de les nostres reunions mensuals. Cada mes ens reunim i pensem noves propostes i idees per a fer activitats durant les setmanes següents. Els Joves de Sant Climent Sescebes estem interessants en molts moviments (com per exemple el medi ambient, l’esport o el feminisme) i el suport a la comunitat LGTBIQA+ no n’és una excepció. Alguns integrants dels Joves formen part del col·lectiu, tothom va acceptar i es va sentir molt motivat per fer aquesta activitat plegats.

I l’Ajuntament va acceptar la proposta de bon grat?

I tant, van estar oberts a la proposta i un cop es va posar en comú en el ple de regidors, ens van acceptar la idea i ens van donar les eines necessàries per desenvolupar-la.

Com vau viure l’experiència de pintar-lo?

Va ser una jornada molt maca. A causa del mal temps vam estar tot un matí i tota una tarda pintant el banc. El vam pintar entre tots, ajudant-nos uns als altres, i estem molt contents amb el resultat.

I la proposta ha estat ben rebuda pels santclimentencs?

Sí! Durant els dies següents d’haver-lo pintat, molta gent ens feia comentaris positius sobre la iniciativa, i fins i tot deien que els hi agradaria que altres bancs i espais del poble gaudissin d’aquests colors per la diversitat que representa.

El dissabte 5 de març també vau organitzar, junt amb l’ajuntament i altres entitats, el Carnaval. Com va anar la festa?

Molt bé. Per sort aquest any, l’hem pogut tornar a celebrar! La pandèmia ens ha fet la guitza però, a poc a poc, tornem a la normalitat. Hem canviat el format del Carnaval, l’hem celebrat a l’exterior i buscant alternatives a les activitats que fèiem que implicaven més proximitat i contacte, però la resposta de la gent ha estat molt bona. Tothom estava molt content i tenim ganes de repetir l’activitat de cara a l’any que ve.

I a part del carnaval, en els darrers temps heu dut a terme altres activitats...

Sí, per exemple, a finals de l’any 2021, vam organitzar un torneig de futbito i la xocolatada per la Festa Major d’Hivern. Va tenir una alta participació i tothom estava molt content i satisfet amb la tarda que vam passar junts.

I de cara al futur, quins projectes teniu pensats?

Aquest mes de març col·laborem amb una xerrada sobre sexualitat dirigida a joves a partir de dotze anys. A l’abril farem una caminada pel municipi per tal de conèixer millor l’entorn que envolta Sant Climent. I al maig realitzarem l’esmorzar popular típic per la Romeria de la Mare de Déu del Camp i també la neteja anual de la riera de l’Anyet.

En aquest sentit, també cuideu el medi ambient...

Sí. Anualment netegem la riera, i també fem una excursió als paratges de Sant Climent. Ambdues activitats estan pensades per conscienciar els participants sobre el valor de l’entorn on vivim i com n’és d’important tenir-ne cura.

I a l’estiu és quan més activitats lúdiques i festives organitzeu. Ja esteu treballant en les d’aquest any?

Estem començant a organitzar els preparatius per la Festa Major d’Estiu. Fa dos anys que no gaudim d’una festa tal com la vivíem abans de la pandèmia, i estem emocionats i amb ganes de celebrar de nou. I durant l’estiu també organitzarem més activitats, com per exemple jornades esportives, gimcanes, formacions i xerrades. Durant les pròximes reunions acotarem més els detalls i valorarem les noves idees que sorgeixin.

Sou una bona colla, i sembla que ben avinguda. Què us aporta ser de l’associació?

Formar part dels Joves de Sant Climent implica moltes coses; principalment fomentar la cultura de l’esforç, el voluntariat i l’altruisme. Tots els integrants dels Joves treballem per tal de fer activitats que siguin una aportació de valor pel poble i per la seva gent, i invertim moltes hores i esforç perquè tot funcioni. A primer cop d’ull pot sonar que en la nostra entitat hi ha «molta feina i poca diversió», però la veritat és que tothom qui forma part dels Joves en forma part perquè són persones actives i amb idees.

Al final, sou el futur...

Sí! I la veritat és que ens agrada contribuir en causes solidàries i en la dinamització del poble, i passar-ho bé fent-ho. La feina conjunta ens uneix molt i fa que diverses generacions de joves del poble ens relacionem, ens apropem i tinguem coses en comú. La veritat és que fem molta pinya, i en un poble tan petit com és Sant Climent és molt important tenir gent amb idees, energia i ganes d’aportar. Ser dels Joves de Sant Climent implica compromís i treball i junts ens ho passem molt bé organitzant i participant en activitats. Tots els que tinguin dubtes estan convidats a participar en totes les nostres activitats i a formar part de la nostra associació!