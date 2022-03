L’any 2017 es van crear a Roses les càtedres Oceans i Salut Humana i Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic. Amb elles, l’ajuntament apostava per la investigació i la implantació d’estudis universitaris en dos àmbits i disciplines amb una forta vinculació amb el municipi, com són l’arqueologia i els ecosistemes marins. La Universitat de Girona, per la seva banda, promovia l’extensió universitària pel territori, posant el coneixement a l’abast de la ciutadania en col·laboració amb les institucions locals.

Aquest divendres 18 de març, el rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi Mas, i l’alcalde de Roses, Joan Plana Sagué, han reafirmat aquests compromisos amb la signatura dels convenis que donen continuïtat a les dues càtedres per un període de quatre anys. A l’acte de signatura els han acompanyat la vicerectora de Territori i Compromís Social de la UdG, Sílvia Llach; el regidor de Medi Ambient de Roses, Francesc Giner; la regidora d’Urbanisme, Sílvia Ripoll; el regidor de Cultura, Èric Ibáñez; el director de la càtedra Oceans i Salut Humana, Josep Lloret; el director de la càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic, Josep Burch; i la investigadora de la càtedra Oceans i Salut Humana, Mar Vila.

L’alcalde de Roses ha destacat durant l’acte dels nous convenis que aquests "són més que un acte de tràmit i de continuïtat, ja que incorporen modificacions per ampliar encara més la fructífera col·laboració mantinguda entre les dues institucions al llarg d’aquests quatre anys. Un clar exemple és la incorporació de joves investigadors, com és el cas de Mar Vila a la càtedra Oceans, per a la promoció del talent jove i l’enriquiment del treball que s’hi realitza amb noves experiències".

Quim Salvi ha posat en valor que "les càtedres de la Universitat de Girona són un projecte de territori que s’estén per totes les comarques gironines. A Roses, la càtedra Oceans i Salut Humana es caracteritza per la seva transversalitat en abordar els beneficis dels ecosistemes marins per a la salut de les persones a través de tots els àmbits en els quals intervé l’acció humana, com biologia, medi ambient, veterinària, medicina... Per la seva banda, la càtedra d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic destaca per la seva forta implicació en l’àmbit local, que li ha permès posar en valor la singularitat arqueològica de Roses a través dels sis seminaris internacionals ja realitzats, trenta dissertacions sobre el patrimoni rosinc, quatre cursos especialitzats i el cicle de xerrades de divulgació, que enguany arriba ja a la seva cinquena edició".

Patrimonialització arqueològica i projecció internacional

Amb seu a la Ciutadella de Roses, la càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic, dirigida per l’arqueòleg i professor de la UdG Josep Burch, té per missió la transferència de coneixement en l’àmbit de l’arqueologia com a mitjà per millorar la conservació, gestió i promoció del patrimoni arqueològic, amb una especial atenció al patrimoni arqueològic de Roses.

Anualment organitza el Curs Internacional d’Arqueologia Medieval i Moderna-Ciutadella de Roses destinat a estudiants d’arqueologia provinents de diferents universitats de l’àmbit català francès i italià. A més, des del 2020, l’Ajuntament de Roses i la càtedra han endegat un pla de patrimonialització de la vila medieval de Roses, que inclou campanyes arqueològiques d’excavació i consolidació i estudis com prospeccions amb georadar o del paleopaisatge.

A nivell de debat científic organitza anualment els Seminaris Internacionals d’Arqueologia Medieval i Moderna. També edita la revista científica RODIS, Journal of Medieval and Post-medieval Archaeology. Una de les principals activitats se centra a intentar difondre el patrimoni arqueològic al públic no expert, entre d’altres activitats, a través del Cicle de Xerrades d’Arqueologia de la Càtedra i de la publicació de Guies del Patrimoni Cultural de Roses.

La incorporació de Roses en el món acadèmic i científic aporta un valor afegit i de prestigi al seu patrimoni arqueològic, dotant-lo de projecció internacional gràcies a una extensa xarxa de col·laboracions. El conveni signat estableix una durada de quatre anys més de col·laboració, amb una aportació municipal de 135.000 € anuals.

Càtedra Oceans i Salut Humana

Amb la signatura de l’acord celebrada avui, Roses i la UdG renoven l’esforç conjunt en la recerca i la conservació dels ecosistemes marins i la salut de les persones. L’acord s’estableix per un període de quatre anys i l’aportació del consistori s’ha duplicat amb relació al conveni anterior, passant dels 17.000 € als 39.000 € anuals. Aquest increment permetrà mantenir les iniciatives de la Càtedra i, també, contractar un/a jove investigador/a, mentre que els col·laboradors de la càtedra –biòlegs marins, professionals de la salut i gestors del medi marí, entre d’altres– continuaran aportant la seva expertesa per sumar esforços.

Sota la direcció del biòleg marí i professor de la UdG, Josep Lloret, la càtedra ha portat a terme al llarg dels darrers quatre anys més de trenta activitats diferents: exposicions, jornades, conferències, llibres, documentals, sortides a mar, investigacions, participacions en congressos, etcètera. Aquestes iniciatives han tingut un gran ressò a Catalunya i també a la resta del món.

La càtedra vol focalitzar l’esforç en l’estudi i la protecció dels hàbitats marins més fràgils i de les espècies sensibles, sobretot a les àrees marines protegides com les del Parc Natural de Cap de Creus. En aquest sentit, es vol contribuir al fet que l’Economia Blava (economia basada en el mar) sigui 100 % sostenible i donar suport a estudis i accions que permetin una activitat pesquera i turística local, entre altres, compatible amb els valors naturals de la zona.

Oceans i Salut Humana vol incidir en la promoció i prevenció de la salut física i mental de les persones, mitjançant una explotació sostenible dels productes del mar dins una dieta sana (la mediterrània), i amb la preservació dels Espais Blaus com a indrets singulars on la gent pot practicar activitats sostenibles i saludables com la natació, la vela, el caiac o el busseig. També impulsa la protecció de la “Farmàcia del Mar”, és a dir, de les espècies marines que presenten molècules amb propietats farmacològiques que poden donar lloc al descobriment de noves medicines.