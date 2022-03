📈💧 L'estat de l'embassament de Darnius-Boadella:



💧13/03/2022 = 40,11%

💧16/03/2022 = 49,60%



Fa un any: 💧 84,98% 😔



Les pluges dels últims dies han fet augmentar un 9,5% l'embassament, però no ens acostem a l'estat de fa un any. Que continuï plovent 🌧️ pic.twitter.com/XSVmXAGsVc