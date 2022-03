L’Associació dels Cendrassos de Figueres engega una nova etapa per reactivar-se i generar activitats en un barri tranquil i sense problemàtiques, però també «adormit». «Volem fer barri, que la gent participi, en gaudeixi, i tingui el sentiment de pertinença al barri», explica el nou president, l’exregidor Pere Giró, que relleva a Joan Oliva després d’una llarga trajectòria al capdavant. Ambdós formaran part d’una nova junta de 12 persones.

Primera activitat

Una sortida a peu el 3 d’abril, Fem camí del barri, la Festa del Barri el mes de juliol; la participació en el concurs de Creus de Maig; una sortida cultural al novembre i una castanyada amb ball són algunes de les activitats ja previstes a l’agenda d’aquest 2022 que «és l’any per donar-nos a conèixer als veïns i a la resta de la ciutat» apunta Giró.

Pere Giró explica que es tracta d’un barri tranquil, sense les problemàtiques, per exemple, de seguretat com altres sectors. Però que justament s’ha acabat convertint en un barri on sovint molts veïns van a treballar, tornen a dormir i fan poca vida al carrer. Giró va parlar amb Joan Oliva per capgirar aquesta situació, impulsar l’associació, generar activitat, reactivar el local del qual disposen i «fer barri».

Les noves persones que integren la junta, manifesta a tall d’anècdota, les va trobar totes al carrer, «gent que també recorren el carrer» amb perfils totalment diferents i que una vegada organitzats ocuparan diferents àrees de les comissions que es crearan a les quals esperen també la participació de la resta de veïns.

La nova junta ja ha tingut un primer contacte amb l’Ajuntament en una trobada amb l’alcaldessa, Agnès Lladó, a qui s’han presentat i han demanat que es donin facilitats a l’hora d’organitzar iniciatives. L’única problemàtica que se li ha traslladat és la velocitat a la qual circulen els vehicles per l’avinguda Costa Brava.

Obert local a la ciutat

Ara s’aniran donant a conèixer a tots aquells que viuen al barri, aniran fent créixer l’agenda d’activitats i esperen anar copsant el pols a tots els racons per conèixer les inquietuds i necessitats dels veïns. A poc a poc tenen previst anar creixent en activitats perquè la vida creixi al carrer.

El local del qual disposen l’obren també a la ciutat, tant per iniciatives municipals com la recollida d’aliments per a Ucraïna, com per a necessitats de barris veïns.