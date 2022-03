Un any llarg després de l’acabament de l’aparcament regulat de zona blava d'Empuriabrava, la maquinària que permetia als usuaris obtenir el tiquet continuen presents a Empuriabrava i Castelló. L’Ajuntament i l’empresa concessionària Empark estan pendents d’acabar de resoldre la liquidació del contracte, segons ha explicat l’alcalde Salvi Güell.

L’estiu passat va ser el primer, després de vuit anys, que totes les places d’aparcament van ser lliures, la qual cosa va ser molt ben rebuda per part dels usuaris i el sector comercial, sobretot d’Empuriabrava. Salvi Güell recorda que «en no haver renovat el contracte vam complir amb un compromís electoral que per a nosaltres era molt important, ja que l’aparcament regulat de pagament havia generat molts més inconvenients que avantatges. Ara estem pendents d’acabar la liquidació de tot plegat amb l’empresa que tenia la concessió. Un cop estigui feta, es trauran els aparells». L’alliberament també va treure pressió sobre la platja de la Rubina.