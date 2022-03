L'Auditori Narcís Monturiol del Cercle Sport de Figueres s'ha omplert, aquest dimarts, 15 de març, en la commemoració dels 40 anys de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC), que ha organitzat L'Empordà. El director editorial de L'Empordà, Carles Ayats, va obrir l'acte i va dir: "Estic segur que els mitjans comarcals serem els que continuarem fent periodisme de proximitat". També va parlar el president de l'ACPC, Francesc Fàbregas, i a banda d'explicar algunes anècdotes que el connecten personalment amb la ciutat de Figueres i amb la comarca de l'Alt Empordà, va exposar: "Volem fer un agraïment als fundadors, a tots els presidents i a tothom que ha fet possible aquests 40 anys de Premsa Comarcal".

L'acte commemoratiu va girar entorn d'una temàtica, "Dones i periodisme", en què les convidades a la taula rodona van ser tres periodistes altempordaneses: la jonquerenca Clara Cabezas, directora de Continguts i d'Imatge de Televisió de Catalunya; la vilafantenca Anna Punsí, directora de Continguts del programa "Crims" de TV3 i Movistar+; i la llersenca Rosa de Diego, directora del programa de Ràdio 4 "Llibres, Píxels i Valors" i membre de l'equip del programa "Cafè d'Idees" de TVE. Per a l'ocasió, es va fer un recordatori especial a la periodista Núria Munàrriz, que va ser directora del Setmanari de l'Alt Empordà i una de les primeres dones a liderar un mitjà de comunicació. La taula la va moderar la periodista de L'Empordà, Mairena Rivas, que va donar peu a parlar, entre altres temes, sobre la vocació i la passió de l'ofici periodístic, sobre les trajectòries de les tres professionals, sobre l'equilibri entre la maternitat i la vida privada i la feina, sobre estereotips i sobre igualtat.

Tot i que han quedat molts temes en el tinter, acaba la taula rodona amb aquesta forta ovació! pic.twitter.com/YFHCC0Syyx — Emporda.info (@emporda_info) 15 de marzo de 2022

Un cop es va donar per tancada la conversa fluïda i espontània que es va generar entre les quatre periodistes, van pujar a l'escenari els músics Josep Maria Surrell i Albert Munjó, per interpretar en instrumental "Masquerade", "Amor particular", "Begin the Beguine" i una pinzellada de "L'Empordà". Després d'aquestes quatre peces van animar el públic a cantar "Paraules d'amor" i "L'estaca". A l'auditori, es va crear en aquell moment una atmosfera càlida i familiar.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, va cloure l'acte recordant la periodista figuerenca Montserrat Minobis i va posar en valor la feina i la professionalitat de les dones que havien participat a la taula rodona: “Vull destacar la rellevància d’aquesta taula rodona. Ha estat especial”. També va afirmar que “la premsa comarcal té un paper imprescindible".