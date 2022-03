Marta Rodeja és la segona tinent d’alcaldia de l'Ajuntament de l'Escala i és la coordinadora de Desenvolupament Econòmic i Cultural i regidora de Promoció Econòmica i Turística, Comerç, Comunicació i Noves Tecnologies. Des de la seva responsabilitat en el govern municipal, fa balanç dels projectes que l’Ajuntament té damunt de la taula.

L’Àrea de comerç de l’Escala ha posat en marxa una línia d’ajuts pel comerç local. Quina imatge vol donar el municipi en relació amb el seu comerç?

Sempre apostem per un comerç local, de qualitat, amb molt bona atenció i ajudant al privat a modernitzar-lo i posar-lo al dia. Creiem que fer-ho així és beneficiós pel privat i pel municipi, alhora. També fem molta formació i, per tant, l’atenció també és molt bona i apostem per aquesta línia.

Aquest cap de setmana se celebra la quarta edició de la Vila del Llibre. Com s’ha creat la xarxa de treball perquè aquesta iniciativa local pugui ser un èxit?

És un projecte que lidera Enric Bono i tot el seu equip, que va sortir amb la idea de generar activitat cultural a municipis que potser no en tenen massa. No és el nostre cas, al contrari, però sí que ho fem en unes dates que no és tan habitual fer esdeveniments d’aquest tipus. Ens hi vam sumar perquè, tot i que l’oferta cultural de l’Escala ja és molt bona, crèiem que era un projecte interessant i que en aquesta època de l’any ens podia generar activitats interessants al municipi. Vam voler aposar pels valors de la cultura i la lectura en èpoques de no tanta afluència.

Com es preveu i planteja la campanya turística d’aquesta temporada a l’Escala?

Sempre fem una previsió anual, i fa poc vam presentar les activitats de promoció turística de tot l’any. És cert que a l’estiu s’intensifiquen, perquè evidentment hi ha més gent, però volem que l’oferta sigui durant tot l’any perquè qui vulgui venir a l’Escala al mes de març o d’octubre també tingui propostes i s’hi trobi a gust. Aquesta és la nostra política, també en la línia de desestacionalitzar.

Es preveu que sigui l’estiu de la reactivació efectiva i pràctica?

En principi, el 2022 havia de ser un bon any, on superem el coronavirus, però la situació bèl·lica actual també fa trontollar les expectatives que es tenien. Ara és molt aviat per dir-ho, per saber o preveure quin efecte pot tenir en el turisme del país, però si no fos pel conflicte sí que es preveia un bon any. El nivell de reserves i d’activitats començava a ser ja important... Veurem com afecta el conflicte bèl·lic, esperem que es resolgui aviat per a bé.

Considera que els objectius de l’inici del mandat s’estan complint?

Ha sigut un mandat complicat. El coronavirus no ens ho ha posat fàcil, hem hagut de renunciar a diferents projectes que teníem, posposar-los o canviar-ne el format. Malgrat això, la nostra feina sempre ha sigut fer de l’Escala un municipi referent i jo crec que ho hem aconseguit.

Té previst continuar al projecte electoral de cara a les eleccions de 2023?

Ara mateix encara estic molt centrada en el 2022 i en veure com treballem aquest any.

La iniciativa del mural de Ca les Monges permet enriquir la presència cultural local i donar vida a aquests espais més desangelats. Com va sorgir la idea?

Feia temps que vèiem que aquella paret era un lloc molt bo on fer alguna representació cultural o artística. I a través d’Ítaca i dels Murs de Bitàcola ens va sortir aquesta possibilitat, ens va encaixar i vam creure que era una bona opció per aquell espai.