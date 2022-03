L’àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha posat en marxa un dispositiu d’atenció als refugiats de la guerra d’Ucraïna, en coordinació amb altres administracions com els ajuntaments de la comarca, la Generalitat i entitats com Creu Roja. En aquest sentit, s’ha constituït una taula de coordinació tècnica-política que setmanalment fa una anàlisi transversal de la situació a la comarca i dona resposta a les necessitats que els tècnics detecten en cada moment. Tanmateix, s’han creat dos espais més de coordinació per facilitar un traspàs fluid de la informació entre entitats i l’àrea. Els professionals de Benestar Social del Consell Comarcal treballen amb un circuit d’atenció diferenciat entre aquelles persones i famílies que arriben amb una xarxa de suport i es queden al municipi, i els que no. Per tal d’atendre l’allau de peticions, Benestar ha reforçat la primera acollida amb professionals de l’equip d’inclusió.

Actualment, a la comarca hi ha més d’una setantena de refugiats (majoritàriament dones i nens) però aquesta xifra és un valor estimatiu perquè moltes arribades no es notifiquen als Serveis Socials. En aquest sentit, els tècnics de l’àrea remarquen la importància d’informar de l’arribada de nous migrants, malgrat que ho facin amb una xarxa de suport. L’objectiu és acompanyar en el procés de regularització o –en el cas d’aquelles persones que arriben sense allotjament– gestionar un allotjament d’urgència i la seva inclusió al programa refugi de la Creu Roja.

Mentrestant a la comarca les mobilitzacions per part de la ciutadania per tal de portar ajuda a Ucraïna i donar suport a les persones que arriben des del conflicte no deixen de succeir. Hi ha un comboi humanitari que es troba de camí a l’Alt Empordà amb unes 30 dones i nens/es d’Ucraïna, expliquen des de la farmàcia Martínez del carrer Sant Pau que s’ha convertit en punt de recollida: «Ja tenen lloc d’acollida, però venen amb el que porten a sobre i el que han pogut agafar a correcuita per fugir de la guerra. Gràcies a col·laboració de la gent tenim roba per tots els que arriben i ara les ajudes les centrem a recollir material d’higiene personal, aliments no frescos i donacions per tal d’ajudar en el dia a dia les famílies acollidores».

Una altra iniciativa prové de la Planta d’Envasat de Pescadors de Roses des d’on sortiran palets de fumet cap a Ucraïna, amb l’ajuda del projecte Hambre Cero. «Ens han informat que és més adient enviar un palet del mateix producte, perquè per a ells, és més fàcil a l’hora de repartir-ho al camp de refugiats, per això ens hem proposat enviar fumet i arròs. En aquests moments ja hem recollit 800 quilos d’arròs i enviarem tants litres com calgui de fumet» assegura el seu director Pere Gotanegra. La vaga de camions ha retardat l’enviament i la recollida continua activa. «Com més arròs recollim, més fumet posarem».

També els Ajuntaments de Llers, Avinyonet de Puigventós i Vilanant han volgut ajudar el poble ucraïnès des de l’Alt Empordà. Els tres consistoris, juntament amb empreses locals especialitzades en materials necessaris, han recollit material de primera necessitat per portar a les fronteres amb Ucraïna. Voluntaris de Llers, juntament amb l’alcalde, Carles Fortiana, s’hi han desplaçat per fer-hi arribar els productes.

A Vilamalla es continuen concentrant esforços al punt de recollida solidària a favor dels afectats pel conflicte d’Ucraïna i després dels dos furgons plens de productes de primera necessitat que ja han arribat a Ucraïna, s’estan carregant nous camions tràilers.

Per altra part, les donacions per ajudar els animals d’Ucraïna també continuen. La regidora de benestar animal, Sònia Trilla, de l’Ajuntament de Figueres, ha fet entrega de 100 quilos de pinso de gat i gos per les mascotes dels refugiats ucraïnesos. La donació es gestionarà a través de l’ONG Ariarescateanimal que recollirà totes les donacions i les portarà cap a la frontera amb Polònia.