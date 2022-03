L’alcaldessa de Figueres Agnès Lladó va visitar dijous passat de nou el barri de l’Horta Capallera, per mantenir converses amb els veïns i compartir la situació que viu el barri. Fa uns dies van denunciar una allau d’actes vandàlics i violència en les darreres setmanes i l’ajuntament ha intensificat la vigilància al barri. L’alcaldessa va mantenir converses amb els comerciants de la zona que van compartir la seva visió de la situació actual i també es va reunir amb l’Associació de veïns: «Hem acabat amb una assemblea oberta a tot el barri on hem parlat de les actuacions que s’hi faran properament, com la renovació de tot l’enllumenat. Així mateix, hem exposat els reptes del barri i hem posat a disposició tots els recursos de l’Ajuntament per millorar la convivència de la zona» ha assenyalat Lladó. Per la seva part, el president de l’associació de veïns Joan Gironès ha destacat que s’han pogut abordar tots els temes que preocupaven els veïns, com ara la seguretat, la neteja i el manteniment urbà del barri «a l’espera que es resolguin, si no començarem novament amb les peticions».

L'alcaldessa de Figueres, @ALladoSaus, ha visitat el barri d'Horta Capallera. La visita ha acabat amb una assemblea de veïns per parlar dels reptes de la ciutat, de les actuacions que s'han fet i dels recursos que l'Ajuntament pot oferir per millorar les preocupacions dels veïns pic.twitter.com/ZSCfSNgDeZ — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) 10 de marzo de 2022 L’Associació de Veïns es va reunir anteriorment amb el vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, per informar-lo de la situació i transmetre diferents queixes i problemàtiques que asseguren que pateixen des de fa temps. Segons el president de l’Associació de Veïns, Joan Gironès, «la reunió va tenir un efecte positiu perquè s’han pres mesures». La Guàrdia Urbana ha intensificat el patrullatge, segons Gironès, «sembla que la situació està més controlada» de moment. Esperen que es freni el vandalisme, però continuen a l’expectativa de com evoluciona.