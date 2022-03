«Cridar als quatre vents la importància de la dona al llarg de la història». Aquest és el propòsit de l’exposició English time for women exhibition, una mostra que, en el marc del 8M, engalana, fins al 19 de març, la Biblioteca Carles Fages de Climent de Figueres amb una quarantena de cartells que més de 400 alumnes de 2n d’ESO de sis centres altempordanesos han elaborat per tal de donar a conèixer dones de renom de diversos àmbits, èpoques i llocs. Això sí, tota la informació que trobareu està en anglès.

I és que la proposta s’ha elaborat en el marc del projecte English Time, un projecte d’immersió lingüística en llengua anglesa en el qual s’executen diferents activitats conjuntes en dates assenyalades. Per Nadal, per exemple, s’envien cartes i vídeos cantant nadales entre els alumnes dels diversos centres participants. Pel maig (abans de la pandèmia) es feia una masterclass multitudinària al Poliesportiu de Figueres. A l’abril, aquest any el dia 2, a l’Auditori Caputxins, se celebrarà l’Oral Contest, on es visualitzaran els vídeos que els alumnes han fet conversant anglès. I pel 8M, sempre intenten fer activitats per reivindicar el paper de la dona, i enguany, més que mai, calia fer-ne una d’impressionant.

Sortir de les aules

L’any passat, els alumnes integrants de l’English Time van treballar també uns cartells que mostraven dones de renom, però només se’ls van ensenyar entre ells a través d’una activitat online. Però aquest any s’ha volgut recuperar la presencialitat i sortir de l’aula. Tal com explica Xavi Claparols, coordinador del projecte i professor de La Salle Figueres, «tot fent una pluja d’idees, l’Albert Alegrí, que també és coordinador del projecte, va tenir la bona idea de fer una exposició». «I sobretot volíem que fos presencial, en algun lloc on la gent ho pogués veure i fer difusió», afegeix Alegrí, que és professor de l’Institut Narcís Monturiol de Figueres. Sense saber-ho, aquesta fou la primera llavor de la mostra. I tot i que en un principi s’havia pensat fer-ho al Museu de l’Empordà, finalment es va optar per la Biblioteca Fages de Climent. «El Centre de Recursos Pedagògics (CRP) ens va proposar la Biblioteca, i van respondre molt bé. Volem destacar que el triangle English Time, CRP i Biblioteca és molt positiu, i tothom fa que l’engranatge funcioni», detalla content Alegrí.

Fem una exposició, però com?

Un cop ideat el projecte, ara s’havia de definir. «Vam pensar: ‘què podem fer?’ Llavors l’Institut Monturiol de Figueres va tenir la idea de treballar, en el marc de l’assignatura de Ciències Socials, les dones medievals, i, a partir d’aquí, cada centre va escollir un àmbit concret», explica Claparols. En aquest sentit, Albert Alegrí apunta que «l’Institut de Peralada ha treballat escriptores de renom; el Bruel d’Empuriabrava, les dones rellevants de l’edat mitjana a Europa; l’Institut de Vilafant, les dones esportistes de totes les èpoques; el Cendrassos de Figueres, les dones migrants, i La Salle Figueres, les dones científiques».

Mans a l’obra

Un cop la idea estava perfilada, tocava fer-la realitat. «Vam decidir elaborar el format pòster, en DIN-A-4, perquè funciona molt bé i és fàcil de fer», destaca Alegrí. En aquesta línia, Claparols detalla que «han sortit cartells molt impressionants, i tant els que han estat fets amb ordinador com els que han estat fets a mà, són obres d’art». «I com que al cartell no hi cap molta informació, també trobem un codi QR que et porta a una presentació que t’amplia la informació», afegeix l’Albert Alegrí.

Il·lusió i reivindicació

El projecte ha complert tots els objectius. Els alumnes han descobert dones amb història, han après anglès, han treballat matèries com la història, les arts o els esports. I això queda palès només observant els treballs de deu que els alumnes han exposat, amb orgull, a la Biblioteca. «Com a professors, quan veus que els alumnes estan contents quan treballen el projecte, et sents bé. Veus que diuen ‘a veure si el meu està bé, estarà exposat a la biblioteca’..., i la veritat és que aquest entusiasme, malauradament, costa d’aconseguir en una activitat com aquesta», diu Xavi Claparols.

En aquest sentit, cal tenir en compte, com anoten els professors, que el procés no ha estat fàcil: «Ho vam plantejar fa un mes i mig, i amb els confinaments, la pandèmia i tot plegat semblava que no arribàvem. I quan divendres passat vam veure que tothom havia acabat, ens vam alegrar molt. Amb l’esforç de tots ha estat possible», destaca amb orgull Albert Alegrí.

I és que amb aquest orgull, del 8 al 19 de març, els alumnes dels sis centres empordanesos participants en l’English Time podran mostrar al món la importància de la dona al llarg del segle i en tots els àmbits gràcies als cartells que amb traça han elaborat. Si teniu ocasió, gaudiu de l’exposició: descobrireu la història de dones que no us deixaran indiferents. I és que tal com diuen Xavi Claparols i Albert Alegrí: «És una forma d’enriquir-se, donar a conèixer dones increïbles i, a més, d’aprendre anglès».