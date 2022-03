Xavier Macías Barbosa és un noi de Llançà de 20 anys, alumne de Global Studies a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. A través d’un programa de mobilitat, va arribar el 25 de gener a la ciutat de Sant Petersburg. Però, a causa de la situació bèl·lica al territori ucraïnès, va haver de tornar el 7 de març a Barcelona. El llançanenc reconeix que va patir un xoc cultural molt fort durant el mes i escaig que va viure a la metròpoli russa. Ha pogut tornar, però deixa un cercle de persones que voldrà retrobar quan la situació recuperi la calma.

Ja ha tornat de Rússia, com se sent?

La sensació és d’alliberament perquè els últims dies a Rússia foren molt durs, sobretot emocionalment. Tinc il·lusió i gratitud per veure la meva família i amics.

Com valora la seva experiència a Rússia?

Doncs, malgrat que hi ha hagut circumstàncies tètriques que l’han portat a la seva fi, positivament. Buscava un component de xoc cultural molt fort i és el que m’he trobat a Sant Petersburg, he viscut una experiència molt interessant a escala social, política i cultural.

Si hagués de parlar de la ciutat de Sant Petersburg com la definiria?

És una cultura molt interessant. La ciutat és molt gran en comparació a les que hi ha al nostre territori, té sis milions d’habitants, viu en una dicotomia entre les normes de coacció del règim però, a la vegada, hi ha una certa dinàmica d’ordre.

Què és allò que més li va agradar?

No és el que més em va agradar, sinó fascinar. Perquè moltes coses són fascinants, però no precisament agradables. Em va fascinar el comportament de les persones en el carrer o en el metro, molt diferent de com ho fem nosaltres.

Què és allò que més va trobar a faltar?

Definitivament el temps. D’un mes i poc, vaig veure el sol, aproximadament, sis dies. El temps pot afectar-te força en l’aspecte emocional. Es nota que juga un paper molt important en el caràcter de les persones.

Li va impactar alguna cosa?

Sens dubte la invasió d’Ucraïna. Però una anècdota molt dura fou veure com arrestaven una persona davant meu per manifestar-se amb una pancarta. Posteriorment, vaig descobrir que, si no tens autorització prèvia del govern, pots afrontar un càstig en forma de presó.

Som diferents?

Sí, som diferents. Els estereotips són estereotips, però tenen part de veritat per algun motiu, i en el cas de Rússia no és una excepció. Són més freds, i són molt escèptics en el procés de conèixer o donar-se a conèixer. Sí que és cert que un cop els coneixes són molt lleials.

Com és la cultura política a tal autocràcia?

La cultura política afecta enormement a com es comporta la població russa. Això es deu al fet que es tracta d’una societat completament oprimida i vigilada durant dècades, hi ha un llegat de la Unió Soviètica, ja que hi ha expressions que són molt col·lectivistes. El que succeeix és que la coacció de les forces de l’autoritat durant tant de temps implica que les emocions humanes es veuen com un signe de debilitat, perquè tenen la sensació que han d’amagar el que senten. Un exemple molt bèstia és que hi ha càmeres de vigilància a tot arreu.

Les minories com s’organitzen, com interaccionen?

Jo vaig sentir un contacte especial amb el col·lectiu LGTBIQ+. Hi ha una divisió funcional entre la part opressora que pateixen i la cerca de vies per a canalitzar la llibertat que els queda. Existeixen locals d’oci per a aquesta comunitat, ja que representa la sensació de poder-se expressar en privacitat després d’ocultar la seva identitat de portes enfora. Encara que no ho sembli, hi ha grups d’activistes, però enormement perseguits, la situació és molt dura.

Entrant en els successos geopolítics iniciats les darreres setmanes, com va viure l’escalada de tensions a les fronteres ucraïneses?

Semblava una «broma» tot el que va succeir a les jornades abans de l’esclat de guerra, ningú s’esperava res tan greu. Però va passar el pitjor.

Com va ser veure que Rússia començava a envair Ucraïna?

Va ser devastador perquè vaig empatitzar el màxim amb el poble ucraïnès perquè tinc coneguts al país. Però també, una sensació de culpabilitat per viure en el país que envaïa. Finalment, molt decebut perquè olorava que havia de tornar.

Quines conseqüències socials es van derivar d’aquestes accions?

El meu cercle eren persones progressistes que s’oposaven al règim de Putin. Vam passar de la incredulitat a la impotència derivada de les sancions: molta gent va perdre la feina, multitud de persones anaven als bancs a treure diners i van tallar el sistema Swift causant que la comunitat d’estrangers internacionals no poguessin utilitzar les seves targetes amb normalitat.

Les sancions, per tant, han tingut un fort efecte?

Sí, però cal dir que hi ha un problema molt greu, ja que castiguen molt durament la població russa, que és totalment innocent i no té res a veure amb la política del règim. Per altra banda, el cercle de Putin surt impune a tot això, ja que la política militar continua sent la mateixa.

Va patir?

Vaig patir per la tristesa d’abandonar un país que m’estava fascinant tant, també vaig patir por pel que podia passar a la tornada. Patíem per la possibilitat de no poder sortir, si s’implementava la llei marcial.

Com va tornar?

En el meu cas vaig agafar un bitllet de bus fins a Estònia, amb controls fronterers bastant estrictes. Quan vaig arribar a Estònia, em vaig sentir alliberat.

Hi ha esperança per a una solució propera?

No soc un expert, però la sensació no és molt positiva.

Vol tornar a Rússia?

Sí, segur que sí, vull reprendre tot el que he deixat allà, inclòs l’aprenentatge del rus.