L’onzè Dissabte Transfronterer de les Matemàtiques (Ditmae) ha reunit, el 12 de març, més de setanta alumnes de Batxillerat al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer de Figueres. Aquests estudiants són de l’Olivar Gran, Alexandre Deulofeu i Cendrassos, de Figueres; Institut de Vilafant; Jaume Vicens Vives i Escola Les Alzines, de Girona; Institut Sant Feliu de Guíxols; Illa de Rodes, de Roses, i Institut de Vidreres.

En la xerrada-taller 'Les Matemàtiques de les poblacions', a càrrec de Sílvia Cuadrado, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), es van proclamar guanyadors Mohamed El Mezouak i Abel Márquez, del Cendrassos, i el segon premi va ser per a Oriol López Estatuet i Jaume Comas Canaleta, del Jaume Vicens Vives. En la sessió 'Euclides i el xifrat de la clau compartida, la multiplicació del camperol rus i l’intercanvi de claus', a càrrec de Jordi Pujolàs, de la Universitat de Lleida, el primer premi va ser per a Xavier Díaz Austrich i Adrià Hesse Prats, del Jaume Vicens Vives, i el segon el van guanyar Nora Carreras Alberto i Shiqui Liang, de Les Alzines. Pel que fa al tema 'La probabilitat: una eina per modelar la incertesa', a càrrec de Xavier Bardina, de la UAB, el primer premi el van guanyar Aran Oliveras Sánchez i Pol Roca Cugat, del Jaume Vicens Vives, mentre que, en segon lloc, van quedar Marcos Urey i Marc Polonio, del Cendrassos.

Els premis consisteixen en unes colònies matemàtiques de tres dies organitzades per Explorium Serveis Educatius. També hi va haver l’activitat 'Pensament computacional amb Snap!', a càrrec de Raül Fernández, de l’Institut de Vidreres, on van assistir 21 professors de diferents centres. El Dissabte Transfronterer de les Matemàtiques l’organitzen la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, amb el finançament de l’Ajuntament de Figueres. I, entre els col·laboradors, hi ha el Servei Educatiu de l’Alt Empordà.