Les precipitacions d’aquest cap de setmana han tornat l’aigua a rius i rieres gironins després de mesos de sequera. El sector de l’embassament de Darnius i Navata ha registrat la precipitació acumulada més alta, per sobre els 130 litres per metre quadrat des de divendres, i en general les pluges s'han concentrat amb major intensitat al sector nord de les comarques gironines, molt afectat per la manca de precipitacions. Olot, Peralada i Castelló van ser algunes de les poblacions que van haver de tancar passeres per la pujada sobtada del nivell dels rius. Ahir, a més, el fort onatge, amb onades de fins a quatre metres, va mantenir en alerta les poblacions litorals. La boia de Begur va registrar una onada màxima de vuit metres. Per avui Protecció Civil alerta de fort vent i les pluges continuaran aquesta setmana.

La precipitació acumulada entre divendres i diumenge ha superat els 100 litres en sectors de l'Empordà, segons el Servei Metereològic de Catalunya. La comarca des de fa mesos està en alerta per sequera. El Meteocat destacava els 136.7 al Pantà de Darnius-Boadella i fins a gairebé 132 a Navata. En aquesta població, durant tot el 2022 han plogut 134.5 litres per metre quadrat. La Tallada d’empordà amb 115.8, Verges amb 108.3 o Roses, amb 103.5, també han superat el llindar dels cent. Per sota, però amb pluges intenses, hi ha hagut Espolla, Cabanes, Cadaqués... L'embassament de Darnius, un dels punts que s’ha vist beneficiat per les pluges es trobava al 61% de la seva capacitat.

A banda del pantà, les pluges han omplert, rius, recs i rieres arreu de les comarques gironines. El Manol, que desemboca a Empuriabrava, baixava ahir amb força aigua, després de mesos amb un nivell molt baix.

La pujada sobtada del cabal per les pluges ha obligat durant el cap de setmana a preveure el tancament de les passeres. L’Ajuntament d’Olot informava ahir al matí que s’havien tancat diversos passos de forma preventiva per l'augment del nivell del riu i la previsió de més pluges.

A Peralada ho van fer el dissabte tancant el pas Artilleria, el de la font i el de Fort de Vilanova de la Muga. En tots ells l’aigua superava les passeres per on circulen habitualment els vehicles.

A Castelló d’Empúries van tallar el camí col·lindant a la Torre d’en Mornau que connecta la població amb els municipis de Vilaüt i Pau.

A causa de les pluges i l’estat del terreny de camins i rieres es va decidir cancel·lar la caminada de Torroella-Els Àngels programada per diumenge

Durant la jornada d'ahir va ploure durant el matí en alguns punts de forma escassa, però a la tarda es van anar obrint clarianes arreu.

Les pluges també han portat neu a alta muntanya. La cota va pujar ahir fins als 1500 metres i avui es mantindrà i anirà pujant cap als 2000 metres en avançar la tarda, segones les previsions.

A banda de les pluges, Protecció Civil va activar el Pla d'alerta per fort onatge al litoral on les onades de fins a quatre metres a l’Empordà. A punts com Castelló d’Empúries la Policia Local demanava precaució.

Una onada de vuit metres

El màxim que va registrar durant la jornada d’ahir la boia de Begur que està situada mar endins va ser de de vuit metres. Per avui Protecció Civil va activar l’alerta del pla Ventcat per la previsió de fort vent durant el matí, amb ratxes que poden superar els 72 quilòmetres per hora.

El Servei Metereològic preveia per a la matinada de dilluns que plogués al terç sud del país i que s’anés estenent arreu. Tot i això s’espera que hi hagi precipitacions poc abundants que poden anar acompanyades de fang. Però les pluges poden reaparèixer al nord-est del país i no es descarta al litoral i prelitoral a partir de dimarts amb intensitats entre febles i moderades.