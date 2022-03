Tres autocars de transport amb 170 persones procedents d'Ucraïna, majoritàriament dones i menors d'edat, han estat acollides, aquest diumenge al vespre, a les instal·lacions municipals del Molí de l'Anguila de Figueres. Els viatgers són refugiats que han estat recollits a Varsòvia (Polònia) per l'associació Juntos por Ucrania i l'empresa Autocares Vera, que ha posat a disposició del trasllat dos dels seus vehicles. Els viatgers tenen previst arribar a Madrid aquest dilluns al matí. "Són gent que ja té familiars o amics que els esperen allà. Hi hem anat per donar un cop de mà, dins de les nostres possibilitats", explica Jorge Tornero, cap del comboi humanitari.

Un cop al Molí de l'Anguila han estat atesos en dos menjadors expressament preparats per a l'ocasió. Els aliments i les begudes han estat aportats per establiments figuerencs. L'alcaldessa Agnès Lladó i els regidors Jesús Quiroga i Esther Marcos han rebut els refugiats. "Figueres està al costat del poble ucraïnès en un moment molt difícil. Des de l'Ajuntament, agraïm profundament la feina feta avui per la Creu Roja, Protecció Civil, la Guàrdia Urbana, els serveis municipals, els voluntaris, les empreses col·laboradores i, sobretot, el col·lectiu de residents ucraïnesos de Figueres, que en tot moment s'han bolcat en aquesta acció solidària. Serà, segurament, la primera de moltes altres que caldrà fer".

José Vera, propietari de l'empresa d'autocars, ha format part d'aquesta expedició al costat de la seva esposa Paloma Lardín. Ell també ha participat en el relleu dels conductors des de Varsòvia fins a Figueres. "No ens podíem quedar amb els braços plegats. Calia fer alguna cosa. Només portem cent setanta-nou persones i n'hi ha milions que busquen una sortida desesperadament a una situació insostenible. Nosaltres portem el nostre granet de sorra, però en calen molts més". Aquest vespre, envoltat de gent amb el rostre cansat, cares de desconcert i amb molt poques pertinences a sobre, Vera ha reconegut que "aquest no serà el darrer viatge". El seu raonament l'ha fet al costat d'un dels seus conductors, Vladimir Fetsouvych. "Fa quatre anys que treballo per a l'empresa Autocares Vera. Això que han fet pel nostre poble no té preu", sentencia.