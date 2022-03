La façana de l'Ajuntament de Roses s'il·luminarà de groc per a la visibilització de l'endometriosi, el proper dilluns 14 de març. L’encesa es durà a terme a partir de les 19 h i es projectarà fins a l’endemà sobre el consistori, a la plaça Catalunya.

A nivell mundial, el març és el mes per a la visibilització de l’endometriosi, que té el color groc com a insígnia. Per aquest motiu, les tres associacions d’afectades més importants que existeixen a Catalunya (ADEC, Endo&Cat i MOVIENDO) han promogut una encesa de llums grogues a tot el territori amb la finalitat de visibilitzar aquesta malaltia.

L’endometriosi és una malaltia crònica que es caracteritza pel creixement anormal d’endometri fora de l’úter; generalment dins l’abdomen (ovaris, trompes de fal·lopi, intestí, bufeta, peritoneu, etc.) i excepcionalment fora (pulmons, ossos, cervell, etc). El símptoma principal és el dolor, que pot variar des de lleu a totalment incapacitant; en aquest darrer cas alterant moltíssim l’activitat quotidiana i la qualitat de vida de les afectades. La seva simptomatologia, a més a més, pot incloure menstruacions doloroses i molt abundants, dolor abdominal quan no hi ha la menstruació, dolor durant i després de les relacions sexuals, infertilitat, esterilitat, trastorns digestius i intestinals, dolor durant la micció i trastorns urinaris, cansament, astènia, fatiga, ansietat i depressió.

L’endometriosi no té cura i els tractaments que existeixen són pal·liatius, incloent teràpies hormonals i, en casos més greus, cirurgia. Aquesta malaltia afecta 1 de cada 10 dones al món. Més de 190 milions la pateixen, segons dades del 2021 de l'Organització Mundial de la Salut. Malgrat la gran quantitat d’afectades és una malaltia pràcticament desconeguda per la societat.