La directora general de Protecció Civil de la Generalitat, Mercè Salvat, va presidir ahir dimarts a la tarda la reunió del grup de treball sobre el voluntariat que es va crear en el marc de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. La trobada tenia com objectiu consolidar un grup de treball estable per millorar la tasca que desenvolupen les associacions de voluntariat de protecció civil de Catalunya i disposar d’un mecanisme d’interlocució periòdic amb aquest col·lectiu i amb els municipis. La directora va destacar que la voluntat d’“escoltar-nos, treballar conjuntament i obrir un període per treballar diferents temes”. D’aquesta manera, es recupera i es dóna impuls i estabilitat al grup que havia existit anteriorment, amb un format actualitzat tant pel que fa als integrants, com als objectius.

Mercé Salvat va ressaltar també “la importància que dona Protecció Civil a la tasca del voluntariat, que ha estat molt destacada durant la pandèmia” així com “la voluntat de l’Administració d’estar al costat dels municipis i donar-los suport”. A la reunió d’ahir a la tarda van participar 21 associacions de voluntariat de protecció civil municipals, en representació de totes les associacions de protecció civil de Catalunya, així com representants de la Federació de Municipis de Catalunya, de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, de l’Associació de Tècnics de Protecció Civil de Catalunya, la directora general d’Administració Local, la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, el subdirector general de Programes en Protecció Civil, i responsables de les unitats de Sensibilització, CECAT i Operativa Territorial de la Direcció General de Protecció Civil. La trobada s’ha realitzat en format mixt, telemàticament i presencialment des del Departament d’Interior. L’objectiu d’aquest grup de treball és recollir iniciatives i noves línies de treball interessants per al col·lectiu de la protecció civil, ajustades a la normativa vigent. En aquest sentit, a la reunió d’avui s’han posat sobre la taula els neguits de les associacions a nivell de recursos materials, comunicació, subvencions, coordinació, formació específica i uniformitat, entre altres. La DGPC les ha recollit i en farà el retorn a les associacions. El grup de treball es reunirà una o dues vegades l’any per tal de poder recollir les aportacions dels municipis, el voluntariat i engegar línies de treball que siguin d’interès i permetin seguir millorant en la prevenció i coordinació de les emergències. Juntament amb el grup de treball, a la reunió d’ahir també es va preveure la creació de tres subgrups especialitzats que podran treballar qüestions específiques emmarcades en cada àmbit. Els tres subgrups són: formació per al voluntariat de protecció civil, sensibilització a la població i organització de les actuacions en dispositius preventius i emergències. Aquestes unitats més petites, de set o vuit membres, es reuniran amb la freqüència necessària per treballar les iniciatives especifiques del seu àmbit. Les associacions de voluntariat de protecció civil reunides ahir van ser convocades seguint criteris de nombre de voluntariat i territorialitat, per tal que hi hagués una representació generalitzada. Aquestes 21 AVPC són: l’Hospitalet de Llobregat, Cardedeu, Girona, Port de la Selva, Tarragona, Reus, Cercs, Torelló, Lleida, Puigcerdà, Amposta, la Garriga, Figueres, Sant Cugat del Vallès, Platja d’Aro, Cardona, Sant Fost de Campsentelles, Ripoll, Sant Vicenç de Castellet, Sant Joan de Vilatorrada i Deltebre. La resta d’associacions poden continuar presentant les seves propostes pels canals habituals de comunicació amb Protecció Civil de la Generalitat, com fins ara. A data d’avui hi ha 147 associacions de voluntariat de protecció civil a Catalunya i 1.605 voluntàries i voluntaris registrats.