L'Ajuntament de Figueres ha creat el Comitè de Coordinació per la situació a Ucraïna. L'objectiu és coordinar les diferents accions de solidaritat i suport al poble ucraïnès així com gestionar l'arribada de persones refugiades a la ciutat. El Comitè està format per l'Ajuntament de Figueres, la Fundació Salut Empordà, Càritas, Creu Roja, Col·legi d'Advocats i membres de la comunitat ucraïnesa, amb la participació de la Generalitat. L'atenció s'organitza en dues fases: una atenció d'arribada o de primera acollida, per poder detectar les necessitats immediates i, en una segona fase, donar resposta a la resta de necessitats.

Com enviar ajuda a Ucraïna Davant la voluntat de la ciutadania d'oferir suport a la població afectada pel conflicte, el Govern de Catalunya, en la línia que estableixen la majoria d'organitzacions internacionals, destaca que la manera més efectiva de canalitzar l'ajuda és fent aportacions econòmiques a entitats especialitzades que ja treballen sobre el terreny. Es pot contactar amb l'Ajuntament de Figueres a través del correu alcaldia@figueres.org o al telèfon 972 03 22 00. Sol·licituds d'informació i acolliment Telèfons: 012

00 34 93 214 21 24 des de l'estranger (inclou atenció en ucraïnès)

Departament d'Acció Exterior i Govern Obert, atenció relacionada amb catalans a la zona en conflicte: emergencies.exteriors@gencat.cat

Acolliment de persones/famílies refugiades i/o oferiment d'habitatge: enviar un correu a comiteacollida.igualtat@gencat.cat amb el títol Oferiment Ucraïna

Acolliment a menors refugiats no acompanyats: enviar un correu a icaa.dso@gencat.cat