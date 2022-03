L’Ajuntament i el Consell de Municipal de Persones amb Discapacitat preparen unes jornades per sensibilitzar el ciutadà i fer aflorar les seves necessitats a la ciutat. Sota el lema "Posa’t en la meva pell", la iniciativa tirarà endavant després de Santa Creu i es faran servir diferents escenaris, a la via pública i en alguns comerços, al llarg d’entre quatre i sis sessions, que s’escauran en dissabte per facilitar la participació de la gent. «Sovint no som conscients de les dificultats que suposa el dia a dia o com pot d’hostil ser la ciutat, els comerços per una persona amb una discapacitat» remarca la regidora de salut Ester Marcos. Perquè el públic pugui empatitzar amb aquesta realitat es proposen diferents jornades on cada entitat utilitzarà la tècnica del role play per buscar l’empatia de la gent.

«Pretenem conscienciar la ciutadania i que es posin en la pell i paper d’una persona amb discapacitat». Les entitats que hi participaran són: Mifas, ONCE, Fundació Tutelar, Associació de Malalts d’Alzheimer i Família, Tots hi som i Associació Gironina Família i Salut Menta. Les jornades començaran amb la proposta de Mifas que portarà les seves cadires de rodes perquè el públic se sensibilitzi sobre les discapacitats físiques. «També anirem a visitar comerços, perquè l’empresari vegi el que suposa tenir un comerç adaptat o no, inclosos els clients que pot perdre si no està adaptat». Les jornades continuaran amb altres propostes com la de l’Associació de malalts mentals: «Ens posarem cascos i escoltarem veus i intentarem anar a comprar». Les sessions es faran cada quinze dies: «Cada un d’aquests col·lectius faran aflorar les necessitats reals que tenen a la ciutat i perquè sapiguem que és conviure amb cadascuna d’aquestes discapacitats: tots les podem arribar a tenir».

També està previst que aquestes entitats facin una formació al personal de l’ajuntament «perquè una de les seves queixes és el tracte que reben per part de l’administració». Ja es va fer una primera formació per als funcionaris d’atenció al públic i «ara s’ampliarà a la resta del personal». Marcos recalca el bon funcionament del Consell. «Cada entitat té la seva visió del col·lectiu i tot i que hi ha una diversitat molt gran, tots tenen la facultat de procurar pel bé comú amb ganes de tenir visibilitat i reivindicar-se».