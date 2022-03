L’àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha posat en marxa un dispositiu d’atenció als refugiats de la guerra d’Ucraïna, en coordinació amb altres administracions com els ajuntaments de la comarca, la Generalitat i entitats com Creu Roja. En aquest sentit, s’ha constituït un taula de coordinació tecnico-política que setmanalment fa un anàlisis transversal de la situació a la comarca i dona resposta a les necessitats que els tècnics detecten en cada moment. Tanmateix s’han creat dos espais més de coordinació per facilitar un traspàs fluid de la informació entre entitats i l'àrea.

Els professionals de Benestar Social del Consell Comarcal treballen amb un circuit d’atenció diferenciat entre aquelles persones i famílies que arriben amb una xarxa de suport i es queden al municipi, i els que no. Per tal d’atendre l’allau de peticions, Benestar ha reforçat la primera acollida amb professionals de l’equip d’inclusió. Actualment, a la comarca hi ha més d’una setantena de refugiats (majoritàriament dones i nens) però aquesta xifra és un valor estimatiu perquè moltes arribades no es notifiquen als Serveis Socials. En aquest sentit, els tècnics de l’àrea remarquen la importància d'informar de l’arribada de nous migrants, malgrat que ho facin amb una xarxa de suport. L’objectiu és acompanyar en el procés de regularització o -en el cas d’aquelles persones que arriben sense allotjament- gestionar un allotjament d’urgència i la seva inclusió al programa refugi de la Creu Roja.