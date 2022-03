Aquesta setmana s’ha celebrat el Dia Internacional de les Dones. La commemoració del 8 de març és una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere.

És per això que ahir, 10 de març, es va presentar al ple municipial, una moció per la commemoració del Dia Internacional de les Dones, que referma el compromís de l’Ajuntament en promoure polítiques que impulsin i fomentin canvis que ens facin avançar cap a una societat més justa i igualitària de dones i homes lliures.

La moció conté un total de deu acords, com ara aplicar la perspectiva de gènere en les actuacions de l’Ajuntament, crear plans d’igualtat i protocols de prevenció de l’assetjament o l’adhesió al decàleg per a la construcció de ciutats feministes, entre d’altres. La moció es va aprovar per unanimitat.

En definitiva, el consistori formalitza el seu compromís en continuar treballant, mitjançant accions concretes, per acabar amb les desigualtats, discriminacions i violències estructurals que pateixen les dones pel sol fet de ser dones.