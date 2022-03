L’Ajuntament de Vilanant ha sol·licitat a la Diputació de Girona participar en la Convocatòria de subvencions als municipis de fins a 500 habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les escoles, que es tancarà aquest 9 de març.

L’alcaldessa del municipi, Anna Palet, afirma que tan bon punt van veure que sortia la subvenció, van demanar-la. «Des de l’Ajuntament sempre ens dediquem moltíssim amb la nostra escola. Fem aules d’acollida, menjador, extraescolars... i vam demanar-la precisament per això, per poder tirar endavant tots aquests projectes que tenim i per poder-los continuar fent al llarg del proper curs».

L’Escola Tramuntana de Vilanant, a més, està adherida al programa Escoles verdes, una xarxa de centres educatius de Catalunya que volen sistematitzar i organitzar accions que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

La convocatòria està oberta a les escoles i llars d’infants municipals i a les ZER, zones escolars rurals. L’escola de Vilanant, en aquest cas, s’inclou dins la ZER Empordà juntament amb les de Cistella, Garrigàs, Pont de Molins i Palau de Santa Eulàlia. El projecte d’aquesta ZER pel curs 21/22 s’anomena Mirades i busca «acompanyar els infants perquè esdevinguin persones emocionalment apoderades, amb sentit crític, emprenedores i amb capacitat transformadora».