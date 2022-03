La Protectora d’Animals i Plantes de Figueres nega les acusacions per part de l’Ajuntament de Figueres sobre el benestar dels animals, defensen que han passat totes les inspeccions i remarquen que «si la protectora no complís, ja estaria tancada». El president de l’entitat Alberto Márquez atribueix l’actitud del govern municipal a un conflicte amb el Consell i demana que deixi d’enganyar a la ciutadania amb acusacions falses.

L’equip de Govern va amenaçar de rescindir el conveni amb el Consell Comarcal per la gossera i endur-se els animals a un refugi. La regidora de Benestar Animal, Sònia Trilla, que va formar part d’una concentració amb una quarantena de persones, assegurava que els animals no estan en condicions, no reben l’alimentació adequada o que s’intenten lucrar van ser algunes de les acusacions d’un comunicat anònim. La consellera Anna Palet ho va negar i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà va emetre un informe assegurant que no hi havia irregularitats.

El president de l’entitat sosté que «tot ha sigut fals, la protectora compleix totes les normatives estem treballant molt bé» i recorda que fa 70 anys que està en actiu. «L’any 21 dels 700 i 800 gossos que van entrar i sortir només vam haver de practicar l’eutanàsia a 4 gossos». Márquez es queixa de la pressió per part de la regidora amb inspeccions i demanant permanentment documentació. «La setmana passada va venir amb la guàrdia urbana dient que són l’autoritat i van fer una inspecció de dos gossos i s’han emportat informació d’un gos que està decomissat pel jutjat en un cas de secret de sumari», posa com a exemple de la situació que pateixen.

L’Ajuntament va apuntar que els gats patien estrès i mossegades, i que entre gossos també es produïa pel poc espai. El Consell en l’informe tècnic remarca que les conductes estereotipades són comunes als refugis. El president li recorda a la regidora de Figueres que «nosaltres amb qui tenim el conveni és amb el Consell Comarcal». Des d’aquest ens, de fet, també se’ls va recordar que les competències entre administracions estaven molt clares. La protectora també nega interès a lucrar-se i com va fer el Consell recorda que només es cobren les taxes que marca la Generalitat com esterilització, xips, vacunes i passaport.