En el marc del 8M, a Figueres es van poder respirar aires de feminisme i lluita; un alè esperançador. I és que van ser un centenar les persones es van manifestar pels carrers de la capital empordanesa, i que van omplir la ciutat de clams a favor dels drets de les dones i la igualtat de gènere.

La vetllada va començar a dos quarts de vuit de la tarda, quan es va fer una cadena reivindicativa des de la Rambla Nova i fins a la Rambla. Era un acte molt especial, ja que tothom estava convidat, i és que tal com explicaven els organitzadors "els homes també son part de la lluita feminista per la igualtat entre homes i dones". Un cop es va unir tota la cadena i, literalment, es va tenyir de lila el carrer Nou, tots els integrants de l'esdeveniment es van desplaçar en forma de manifestació fins a la placeta baixa de Rambla, que es va omplir de gom a gom per escoltar la lectura d'un manifest i reivindicar la importància de la lluita feminista.

Però la cosa no va acabar aquí. Més tard, un cop va finalitzar la cadena humana i la manifestació, ARRAN i el Sepc van convidar a tothom a desplaçar-se fins a la plaça de l'Ajuntament, acompanyats pels ritmes de la Tramuntakada. Allà, a les portes del consistori, també es va llegir un manifest.

👉 Sempre se'ns ha dit a les joves que ens hem de protegir i cuidar amb el que fem pel carrer, amb com anem vestides, sempre se'ns ha qüestionat l'hora que tornàvem a casa, però és que ni a casa estem segures. pic.twitter.com/FRBwxhM5j5 — Arran Alt Empordà (@ArranAltEmporda) 8 de marzo de 2022

Figueres ha deixat clar, un cop més, la importància de les dones, cridant als quatre vents que cal lluitar, no només el 8M, sinó cada dia per aconseguir que la igualtat de gènere sigui una realitat.