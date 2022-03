Des del Pla d'Inclusió Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'ha impulsat una campanya de sensibilització del Pla d'Igualtat de gènere de l'Alt Empordà amb motiu del 8 de març de 2022. Han unit vuit polítiques de la comarca per conversar sobre la seva experiència com a dones amb relació a la participació política, la cura, la conciliació familiar, i el repte de la igualtat real en els espais de presa de decisions.

En aquesta conversa, dividida en tres capítols titulats: Una mirada endarrere; Desmuntant murs; i Construint futur, s'ha reunit vuit referents a la comarca de diferents edats, càrrecs i experiència política. Totes elles amb el tret comú de ser dones. Una condició que sens dubte els hi marca la seva carrera professional i personal. Reconeixen i valoren el camí que han obert les dones predecessores en la política, fonamental perquè elles puguin estar assegudes on són ara, però lamenten que "encara queda molt camí per fer".

L'exalcaldessa de Roses i actual regidora Montse Mindan, qui fa uns dies va anunciar la seva retirada de la política institucional, explica com ha canviat l'ambient polític des de fa 25 anys, tot i que no dubta en afirmar que "continua havent-hi masclisme dins de la política" creu que la percepció ha canviat molt: "fa 25 anys anaves a una reunió que tot eren homes i et miraven dient serà política o és la que porta l'esmorzar".

Consol Cantenys és l'actual alcaldessa de Vilafant i havia estat presidenta del Consell del Comarcal. En aquesta trobada ha compartit un dels fets masclistes que va viure quan va accedir a aquest càrrec: "els companys alcaldes molt amables de la comarca, a part de felicitar-me, em preguntaven 'com t'ho faràs?, perquè clar, amb l'ajuntament, el Consell, els fills, la casa... ho podràs fer?' Dubto que a cap a home que m'ha precedit se li hagués preguntat mai com s'ho faria".

En la conversa transmeten com el seu paper se sent més qüestionat que els dels seus companys homes, pel que fa als mèrits per ocupar un càrrec o les habilitats per exercir, "nosaltres necessitem demostrar que som bones". Celebren que cada cop hi hagi més dones en política, però, tal com indica la directora d'Igualtat, Mireia Mata, "és cert que som moltes més dones, però ens falta tenir més poder, el de veritat". Mata posa d'exemple la fotografia del G-7 "on tot són homes".

Tot i la complicada situació actual i el paradigma llunyà a la igualtat real entre homes i dones, Mata acaba amb un missatge en positiu: "Estar en política té un valor afegit, que és poder fer un retorn a totes aquelles dones que mai hi han pogut ser i és el tribut que hem de fer".