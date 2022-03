El grup municipal de Junts per Figueres (JxF) considera "inexplicable" la incorporació d’un nou càrrec eventual a l’àrea de comunicació d’alcaldia a l'Ajuntament de Figueres, que ja comptava amb quatre persones.

Des del grup de l'oposició informen que el nou càrrec de confiança tindrà un sou brut de 36.800 euros anuals, xifra que "incrementarà notablement la despesa del consistori en personal de comunicació, que ja ascendeix a 156.000€ anuals", manifesten en un comunicat. "Des de Junts per Figueres considerem que aquest govern disposa d’una plantilla de comunicació absolutament sobredimensionada per una ciutat de 47.000 habitants. A banda, no oblidem que aquest nou nomenament se suma als cinc càrrecs de confiança ja existents, un d’ells creat específicament per a l’àrea d’habitatge, i que suposen un total de 240.000€ anuals de despesa per a les arques municipals", afegeixen.

El portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef afirma que “el nomenament d’aquest nou càrrec, que des d’alcaldia es va vendre inicialment com a cobertura d’una baixa de maternitat, no ha fet més que refermar la manca de sinceritat i transparència al qual ja ens té acostumats aquest govern”.

Des de la formació demanen que s’aposti per una àrea de comunicació amb personal laboral o funcionari, que no depengui del govern de torn i no pas persones escollides a dit, com ara succeeix.

Segons el grup municipal, aquest moviment deixa en evidència que "la voluntat de l’alcaldessa, quan falta un any per les eleccions municipals, és comptar amb un equip de comunicació que treballi en pro del seu benefici i intenti revertir la imatge que té la ciutadania del seu govern quadripartit".