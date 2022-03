Un total de 310 persones de nacionalitat russa i 111 de nacionalitat ucraïnesa resideixen a Castelló d’Empúries amb el desig de conviure, com sempre ho han fet, en pau. Molts d’ells formen part de l’Associació Cultural Catalana Eslava de l’Alt Empordà, juntament amb veïns i veïnes de Figueres, Roses i de molts altres municipis de la comarca, que tenen en comú la difusió a Catalunya de la música i el folklore, els plats típics i els balls dels seus països. Organitzen festivals amb cantautors de totes les nacionalitats, amb l’objectiu de compartir aquest interès comú pels sons identitaris. Fins i tot, tenen una formació musical, la coral Dubrávushka (bosc de roures). Però la melodia, des de fa uns dies, ja no és alegre, l’ha desafinat una guerra que ha sorprès i impactat tant els russos com els ucraïnesos que viuen aquí.

«El que està passant és inimaginable. Mai havíem pensat: ‘Tu ets rus’ o ‘tu ets ucraïnès’. Aquí tots som eslaus, tots som també ciutadans de Catalunya, no hi ha cap diferència, i el més important és que tots som bons amics des de fa molts anys, i això no canviarà», afirma el president de l’Associació Cultural Catalana Eslava, el rus Leo Kleiner.

El dimarts, 1 de març, ell mateix es va posar davant del micròfon connectat al pati del Palau dels Comtes per pronunciar unes paraules que irremeiablement havien de ser en rus, «perquè si has de parlar de sentiments només ho pots fer en el teu idioma», va anotar. En nom dels seus conciutadans va expressar el seu suport a totes les persones que estan patint la guerra. «És una guerra que ens afecta a tots», va dir.

Oksana és d’Ucraïna i el seu patiment és evident. Amb llàgrimes als ulls, lamenta que el conflicte ja ha causat baixes a la seva família. Resignació. «La meva situació és molt delicada, no puc parlar-ne».

De fet, després de la concentració al pati del Palau dels Comtes, els rostres tristos i el silenci es van apoderar dels representants de l’associació. «No es pot explicar el dolor que sentim tots els eslaus en aquests moments. La paraula que defineix aquesta guerra és ‘dolor’, un dolor del cor», s’emociona Eugeni, que és rus. Al seu costat, Lilia, que és ucraïnesa, tampoc pot ocultar l’angoixa i la tremolor de la seva veu quan descriu la realitat del seu país: «Ucraïna no pot tenir esperança perquè no té força tota sola per aturar l’atac. El que està passant s’ha de veure com una catàstrofe d’abast mundial».

L’associació va donar per acabada la protesta contra la guerra amb un missatge de pau a través de les veus del trio VeSeLena. La peça que van interpretar -en rus, castellà i català- es titula Para la guerra nada i té una bonica història darrere que ens explica Serge, veu i guitarra del grup: «Vaig descobrir la cançó en un dels festivals Unison, que organitzem anualment a Castelló d’Empúries. Aleshores, vaig saber que la seva autora, la colombiana Marta Gómez, havia tingut la iniciativa d’animar cantautors d’Amèrica Llatina a crear noves estrofes i a cantar-les en vídeos, que s’anaven afegint al seu canal de YouTube. Jo vaig voler escriure la meva estrofa en rus i també l’he traduït al català». Aquesta és l’estrofa de Serge: «Pluja d’estiu pels boscos verds. / El riure dels nens pel benestar. / Murmuri calent per una parella / i el planeta, un per tots. / Un plat de sopa pels famolencs, / pels campions, un pedestal, / i un parell de cançons de guia. / Pels que van perdre el seu camí. / Per a la guerra, res! / Per a la Pau, tot!».

L'home de la bandera

L’home que subjecta la bandera i es protegeix el cap amb una gorra dels colors d’Ucraïna comentava, durant l’acte de protesta de l’1 de març al pati del Palau dels Comtes de Castelló d’Empúries, que allò que per a nosaltres és tan normal, com saludar-nos dient-nos bon dia, bona tarda o bona nit, al seu país és impensable avui, perquè no hi ha motius per dir que els dies són bons.