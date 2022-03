Figueres va aprovar al ple d’aquest dilluns 7 de març una modificació de crèdit per a la inversió de 2.247.295 euros en la millora de diversos equipaments esportius de la ciutat com ara l’estadi Albert Gurt, el Pavelló Roser Llop o el cap de futbol de la Marca de l’Ham. La inversió es portarà a terme donant de baixa diverses partides, la més important és la del nou pavelló municipal que és d’1,4 milions d’euros. Junts per Figueres ha criticat la supressió de la partida per al nou equipament esportiu previst a l’Olivar Gran i també ha mostrat la seva preocupació, juntament amb Ciutadans, pel retard del nou pavelló municipal. L’alcaldessa Agnès Lladó ha remarcat que «la prioritat és que les entitats esportives de la ciutat puguin tenir equipaments com es mereixen». Segons ha explicat, el nou Poum preveu la cobertura de tres pistes a la zona esportiva, la qual cosa permetrà disposar de nous espais, d’una manera més ràpida que amb la construcció del nou pavelló, evitant que la gent s’hagi de desplaçar a altres municipis per practicar esport, tal com passa ara.

Les nombroses deficiències en els equipaments esportius de la ciutat que s’arrosseguen des de fa anys ha obligat l’Ajuntament de Figueres a tirar endavant un pla de xoc de manteniment i millora. El pla permet resoldre el mal estat de les instal·lacions i la manca d’espais a l’espera de la construcció del nou pavelló a la zona de l’Olivar Gran. El concurs va quedar desert i el govern va decidir reduir el cost del projecte. El ple municipal va tirar endavant en el ple del mes de març el tràmit per poder fer efectiva la inversió d’una part dels 3,5 milions del pla de xoc previst pels anys 2021,2022 i 2023. Durant la sessió es va aprovar la modificació de crèdit per obtenir els 2,2 milions necessaris amb 13 vots a favor, cinc vots en contra de Junts per Figueres i les abstencions dels tres regidors no adscrits. La modificació afecta diverses partides per a la redacció del projecte i execució del pavelló municipal que ascendeixen i la gespa artificial del camp de futbol.