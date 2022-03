El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà viu una situació de sequera excepcional. Segons dades de l’Institut Nacional de Meteorologia, els registres de pluja a la zona són els més baixos des que se’n recullen dades, el 1984, quan es va crear el Parc Natural. Fins ara, el 1988 era l’any en què s’havien registrat menys precipitacions, amb 382 litres; l’any passat, però, la xifra va caure fins als 328. Una dinàmica que es manté enguany.

«Aquesta sequera és inevitable. Si no plou, evidentment no tenim aigua. I, ja aviso, quan es comenci a regar ens quedarem secs de seguida», declara Sergi Romero, director del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. I és que per compensar aquesta sequera, omplen els Aiguamolls amb aigua de pous i reutilitzant la de la depuradora d’Empuriabrava, però, com explica Romero, no arriba ni a un deu per cent de les necessitats hídriques del parc. «A més, fer-ho així –afegeix–, deixa de ser totalment natural. Si has d’utilitzar aigua residual, encara que sigui depurada, per emplenar uns aiguamolls vol dir que alguna cosa falla».

Condicions adverses

Deltes com el de l’Ebre tenen rius que permeten compensar la manca d’aigua. «Aquí no ens entren grans rius. Tenim la Muga, amb l’embassament de Boadella, que pot fer arribar una part de l’aigua a través dels regants, però el riu està a una mota i no pot entrar dins el Parc Natural. I del Fluvià només ens entra aigua quan es tapa la Gola del riu», afegeix. Per això els aiguamolls depenen tant de l’aigua de la pluja.

La biodiversitat, en perill

«La situació d’un aiguamoll en un ambient mediterrani ja té una certa adaptació a períodes d’estiatge forts –explica Romero–, però s’està perllongant més del normal». Això impedeix la creació de l’hàbitat idoni per la fauna i la flora dels aiguamolls, que veuen com van perdent biodiversitat. Una fauna que ja es va veure afectada el passat gener pel virus de la grip aviar, després que se’n confirmessin quatre casos.

Dia mundial de l’Aigua: sortides i activitats divulgatives

Amb motiu del dia mundial de l’aigua del 22 de març, els Aiguamolls de l’Empordà han preparat diverses activitats i sortides per la zona del Parc Natural pel diumenge 27 de març.

Una d’elles és «Resseguint els camins de l’aigua», una excursió de tres hores amb BTT, que sortirà del pati de l’Ecomuseu de la Farinera, a Castelló d’Empúries. També han organitzat la sortida «Deixa’t guiar pels Aiguamolls», inclosa dins els actes de primavera, una visita guiada de dues hores per l’itinerari 1, des del centre d’informació del Cortalet fins a l’observatori del Mas del Matà.

Per als més menuts hi ha preparada una visita amb trenet per interessants indrets del parc fora dels itineraris habituals. «El trenet dels Aiguamolls» oferirà una visita guiada de dues hores de durada per closes, observatoris i camps d’arròs, apte per a tots els públics.