L'Ajuntament de Roses comença aquesta setmana les obres que completaran la renovació del servei d’abastament d’aigua potable, corresponents a les fases 4 i 5. Amb aquest projecte, dotat de 308.430€, es completarà la renovació de la xarxa iniciada la setmana passada amb les fases 1, 2 i 3, dotada amb 842.946 €.

El projecte de millora inclou la substitució de diversos trams de canonada que uneixen estacions de bombament de Roses amb dipòsits de regulació de la xarxa d'aigua potable, els quals presenten trams en estat de conservació deficitari.

Així, les obres que s’inicien aquest dilluns de les fases 4 i 5 del projecte general, consistiran en la substitució de prop de 1.500 metres de les canonades d’impulsió i distribució que discorren des de l’estació de bombament situada al carrer Drassanes fins als dipòsits Mirador i Panorama i, des d’aquest últim, fins a la intersecció dels carrers Pujada del Puig Rom i Víctor Català. Es preveu que els treballs tinguin una durada de sis mesos.

En aquest inici d'obres s'afectarà el trànsit del carrer de la Pujada al Puig Rom, el qual quedarà tallat, excepte per als veïns residents, entre la Gran Via de Pau Casals i el Passatge de Marià Aguiló, per la qual cosa s’han habilitat rutes alternatives per a la resta de conductors.

Per la seva banda, els treballs corresponents a les fases 1, 2 i 3 iniciades la setmana passada, s’encarreguen de la substitució de les canonades que discorren entre els dipòsits Muralles i Els Grecs, al llarg de la Ronda de Circumval·lació, Illa d'Ítaca, carrer de Tirso de Molina i carrer de Roger de Llúria, així com el tram corresponent a la canonada d'abastament procedent de la Mina de Can Ponach.