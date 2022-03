L'Ajuntament de Figueres ha iniciat un expedient de revocació i reintegrament de la subvenció de 350.000 euros que es va atorgar a l'empresa Raig d'idees i Propostes Visuals, S.L, de Ventura Pons per les obres de condicionament i posada en funcionament dels cinemes Las Vegas. A finals del 2020, la intervenció de l'Ajuntament va comunicar al beneficiari de l'ajut l'inici "d'actuacions de control permanent" de la subvenció i el novembre de l'any passat va emetre un informe on concloïa que no s'havien aportat els documents justificatius que "acreditin el pagament de les despeses subvencionades" i es recomanava "l'inici d'un procediment de reintegrament total de la subvenció atorgada".

Segons han explicat fonts municipals, la situació és fruit d'una auditoria que intervenció va encarregar per detectar tots aquells casos en què no s'haguessin justificat les subvencions rebudes. Des de l'Ajuntament asseguren que es van posar en contacte amb l'empresa per demanar-los que justifiquessin els imports però que no van obtenir resposta perquè es troba en concurs de creditors i que, finalment, van aconseguir contactar amb l'administrador concursal, que els va respondre que ho incorporarien al procediment.

Al ple d'aquest dilluns es donarà compte del decret que inicia el procediment i els regidors no adscrits preguntaran a l'equip de Govern per la gestió d'aquest afer.

El cineasta Ventura Pons va recuperar l'espai, hi va invertir gairebé 2 MEUR -350.000 dels quals aportats per l'Ajuntament- i va obrir portes l'abril del 2018. Però poc després van començar els problemes: van haver de fer obres per millorar l'accessibilitat i, uns mesos més tard, els treballadors van denunciar que no cobraven.

L'espai va tancar i poc després una nova empresa, que gestiona altres cinemes arreu del país, va decidir assumir-ne la gestió. L'Ajuntament va intervenir en les negociacions entre la gestora i la propietat privada i l'espai va reobrir portes a finals de desembre del 2019. A principis de febrer, però, l'empresa que gestionava l'espai va anunciar que abaixava el teló definitivament.

Els cinemes Las Vegas no van aconseguir remuntar la crisi de la covid-19. A aquesta situació s'hi va sumar el fet que fa uns mesos van haver de tancar la sala principal, que estava mal insonoritzada, arran de les denúncies d'uns veïns. La gestora hi va fer algunes actuacions però no va aconseguir resoldre el problema i van decidir tancar. Davant l'anunci de tancament, l'Ajuntament va avançar que almenys hi havia un operador interessat a recuperar-lo.