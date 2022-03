Turisme Roses ha participat a la 16a edició de la fira Navartur 2022 que es va celebrar el passat cap de setmana, entre el 25 i el 27 de febrer. A finals d'aquesta setmana, s'ha donat a conèixer la xifra de visitants: més de 27.000.

Aquesta és una cita ja consolidada en la programació de fires que cobreix de Turisme de Roses, de gran interès per a la destinació com a espai de consolidació d’un dels principals mercats emissors de l'estat espanyol. Navarra aporta un perfil de visitant amb preferències que s’ajusten a les característiques i activitats de què disposa Roses, com és bon clima, bona gastronomia, rutes de senderisme, activitats a l'aire lliure, cultura, vins, etc

Roses ha assistit a la fira Navartur sota el paraigües del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, compartint estand amb Platja d'Aro, Torroella de Montgrí-L'Estartit, Castelló d'Empúries-Empuriabrava i Blanes. Al llarg dels 3 dies d’obertura, Navartur ha acollit un total de 27.842 visitants, una xifra que segons la direcció de la fira, ha superat totes les previsions de l’organització i que convida a l’optimisme de cares a la propera temporada turística, després de dos anys marcats pels efectes de la pandèmia.