L’alcalde de Cantallops (ERC), Joan Sabartés Olivet (Cantallops, 1968), dirigeix una empresa dedicada a la distribució de dispositius mèdics i articles de descans. Ha estat president de la Mutualitat la Concòrdia durant 18 anys. Regidor de l’Ajuntament de Cantallops (1999-2001) i alcalde de des del 2011.

Joan Sabartés, que fa més de deu anys que és alcalde, és molt probable que repeteixi en les eleccions municipals del 2023. «Encara no ho hem parlat amb els companys i companyes de l’equip de govern, però tenim a sobre de la taula molts projectes engrescadors que ens agradaria materialitzar i que no es podran dur a terme abans no acabi aquest mandat», assegura.

Com ha patit Cantallops aquests dos anys de pandèmia causada per la Covid-19?

A banda de les afectacions sobre la salut i les conseqüències emocionals del confinament i les restriccions, podem dir que, a Cantallops, ha afectat econòmicament, de manera particularment intensa, a les activitats no essencials, especialment a les empreses dedicades a l’oci i al turisme, com són els restaurants i allotjaments turístics. Algunes empreses es van veure obligades a acollir-se als expedients de regulació d’ocupació o als ajuts als autònoms per mitigar la caiguda d’ingressos. Han estat dos anys molt durs per a tothom i Cantallops no n’ha estat una excepció.

Com els ha afectat en la feina municipal?

La feina administrativa no s’ha vist massa afectada, llevat de les dues o tres setmanes en què les dependències municipals van estar tancades. Cantallops és un poble petit, la gent estava molt conscienciada i només acudia a l’ajuntament per tràmits realment imprescindibles. Des de l’Ajuntament, anàvem informant la població de les restriccions i mesures a prendre, segons anaven indicant les autoritats sanitàries en cada moment. També vàrem procedir a la desinfecció de carrers en els primers temps de la pandèmia. El que sí que s’ha vist afectada és tota l’activitat cultural i festiva que l’Ajuntament programava habitualment, havent de suspendre la majoria de festes i actes culturals. També, vam haver de clausurar el parc infantil, el parc de salut i la zona esportiva.

A què han destinat aquests primers dos anys i mig de mandat?

Hem instal·lat un compostador mecanitzat, per a dur a terme el tractament de la fracció orgànica. A la gent que s’ha acollit a aquest servei, se li fa la recollida porta a porta. Hem millorat el parc de salut amb la instal·lació de nous aparells de gimnàstica. Hem fet obres de millora al cementiri municipal, hem renovat el mobiliari urbà, hem arranjat algunes fonts del poble i hem fet la primera fase de les obres d’un nou parc infantil.

Què hi fa falta al municipi per a ser millor?

Una de les coses importants que li fa falta al poble és una depuradora per poder sanejar les aigües residuals. Segons l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua), les obres estan programades a partir del 2028, però intentarem que puguin ser abans. També seria important que es pogués reobrir l’escola. De mainada en teoria n’hi ha, però ara passarem una enquesta per saber quants s’hi apuntarien. N’hi ha que ja estan als darrers cursos en una altra escola i, potser, no es canviarien ara. En funció de l’enquesta, ho tirarem endavant o no.

Què ha permès l’arribada del gas canalitzat al poble?

Suposa una comoditat per a totes les persones que l’han contractat. Encara no arriba a tot el poble, però. L’empresa Rarsa va fer una primera fase i, des de l’Ajuntament, vàrem fer una ampliació i, de mica en mica, hem de mirar que arribi a tothom.

La fibra òptica arriba a tot el poble?

L’empresa Adamo va iniciar el desplegament al poble, però no arriba a tot arreu. Ara, també, ho està fent l’empresa Movistar, que sí que està previst que arribi arreu.

A què dedicaran els mesos que falten per acabar el mandat?

Tenim dues obres del Pla Urbanístic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per executar. Una és la pavimentació del carrer Figueres i la placeta de la Rectoria, que està programada per al 2023, i l’altra, la remodelació de la plaça Major, per al 2024. Tenim sobre la taula diversos projectes pels quals hem demanat subvenció: la instal·lació de plaques solars i bateries pel consum de l’enllumenat públic i les dependències municipals, l’adquisició d’un vehicle elèctric, canviar els tancaments de l’edifici de l’ajuntament per una qüestió d’eficiència energètica, la instal·lació d’un carregador per a vehicles elèctrics i la instal·lació d’una caldera de biomassa.