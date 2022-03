Vuit nenes han començat l’institut i dotze nens la primària amb les taxes pagades amb beques d’educació de l’entitat We Love Uganda de Figueres. Es tracta de famílies vulnerables d’Entebbe. No podien fer front a les taxes per escolaritzar-se aquest 2022, l’any en què es reprenien les classes després de la llarga aturada per la pandèmia. Els fons per aquest projecte i altres que tenen en marxa l’entitat We Love Uganda són principalment amb activitats culturals i d’oci, però també compten amb la solidaritat d’entitats. Ahir es va celebrar un concert al Cercle Sport de Figueres i el 13 de març hi ha una desfilada solidària a Roses.

El 10 de gener de 2022 van tornar a obrir les escoles després de dos anys. L’aturada i la pandèmia ha tingut conseqüències importants al país, en l’economia de moltes famílies i en la situació dels infants. Des d’una de les entitats al país, Njuba Ann, constataven que ha suposat «deixar tancades 73.000 institucions d’aprenentatge, a 15 milions de nens i 600.000 alumnes refugiats fora de les escoles, enfrontant-se a un major risc de violència, explotació i abús».

L’educació és un dret, remarca des de l’entitat We Love Uganda, però alhora és un refugi per a molts infants que pateixen situacions com el treball infantil, violència domèstica o abusos de diferents tipus, explica la presidenta de l’entitat, Sònia Fuentes. Per això han decidit dedicar una part important dels seus esforços a les beques d’educació. Des del gener faran seguiment de la vintena d’infants.

Muwanga Brian Forest, s’ha encarregat de buscar els infants que assegura per la situació familiar i de pobresa no podien accedir als estudis. Des del gener estan a les aules de nou.

Relata que hi ha escoles públiques però el 80% són privades i a les públiques arriben a haver-hi cent nens per aula En Brian explica que els nens becats no esperaven poder tornar a l’escola perquè no la podien pagar i que, a més, «els garanteix tres àpats al dia quan la majoria de famílies en fan un concentrat al dia a les cinc de la tarda». Un dels nens de primària ha passat d’un any en què esperava passar-lo treballant a tornar a l’escola.

We Love Uganda treballa en altres projectes. Durant el 2021 es va crear un espai d’acollida per a un grup de nens del carrer on passar part de la jornada i disposar d’un àpat. Entre els seus somnis hi ha el de ser ballarins. Per això se’ls va facilitar un un professor que els va donar classes de ball. Durant el Festival anual de l’entitat al Teatre El Jardí de Figueres on participen escoles de la comarca es van poder veure les coreografies treballades.

We Love Uganda va començar a caminar el 2019 ajudant l’escola-orfenat New Life-Abba House d’Entebbe. Es va treballar en diferents projectes, des de cobrir les necessitats bàsiques durant la pandèmia a finançar el cultiu de terres per disposar d‘aliments. També es va equipar les habitacions de l’orfenat.

A banda de les beques treballaran amb una contrapart al país, l’orfenat Malayaka House i en un projecte per crear al país un centre d’atenció i ajuda als infants, des de mèdica a formativa.

Els fons s’aconsegueixen amb actes culturals al llarg de l’any amb la solidartitat dels artistes; el fons de fotografia solidària de l’entitat -diversos fotògrafs gironins han cedit imatges-; i accions diverses com una cursa solidària de l’escola de Sant Jordi Desvalls o l’ajuda d’entitats com el Rotary Club d’Empuriabrava o l’Asociatia Neda Marinescu-Pelayo Martinez .

Roses, Figueres, Pont de Molins i Llançà han ofert espais en els darrers dos anys per a organtizar activitats. Ahir es va celebrar un concert amb motiu del Dia de la Dona, amb Ariadna Veyra, Llum Blancafort i Carla Martín, al Cercle Sport de Figueres.