Joan Hurtós i Gironell ha pres possessió del càrrec d’alcalde de Borrassà en el ple extraordinari que s’ha fet, aquest dissabte 5 de març al migdia, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Borrassà. Hurtós ha rebut la vara d’alcalde de mans de Ferran Roquer, que ha estat al capdavant de l’alcaldia fins el mes passat.

El portaveu de Junts, Xavier Oliveras, en nom de la resta de regidors de l’equip de govern l’ha felicitat pel nou càrrec i l’etapa que ara comença, li ha mostrat el suport de tots ells i li ha agraït que hagi fet el pas de presentar-se per ocupar el càrrec "perquè sabem que no és fàcil perquè hi ha molta responsabilitat".

En el discurs d’investidura, Joan Hurtós ha tingut paraules d’agraïment envers l’anterior alcalde; els seus companys de l’equip de govern; i per tots els veïns. Hurtós ha declarat assumir amb “honor” l’alcaldia de Borrassà i fer-ho amb il·lusió, responsabilitat i molta voluntat de servei. Ha manifestat el compromís de l’equip de govern de “continuar el Projecte de poble que tenim planejat per millorar la qualitat de vida i el benestar de la gent de Borrassà, l’objectiu que marca les nostres polítiques”.

A més, ha dit que “ara que es veu la sortida a la situació sanitària, tenim el repte de recuperar el pols de Borrassà, recuperar les activitats, recuperar la normalitat que teníem”, i ha afegit que “les relacions entre els ciutadans de Borrassà “serà un objectiu del proper mandat, que encarem amb un repte essencial: fer de l’Espai Cal Governador el centre neuràlgic de la vida local”.

Hurtós ha explicat que “el primer pas d’aquest projecte, gran i il·lusionant, serà la posada en servei aquest estiu de la piscina municipal, si els tràmits ho permeten”. Un projecte aquest llargament demanat. També ha dit que s’està treballant per “consolidar l’estructura de la casa principal del Cal Governador i per crear un centre d’atenció a les persones grans en aquesta finca”.

Igualment ha avançat que “estem definint les activitats que ben aviat acollirà l’Espai Cal Governador: el Casal d’estiu, el festival Sons de nit, a més d’habilitar un indret per fer-hi pícnics i una zona de passeig i esbarjo, entre altres inversions que tenim projectades, que suposaran una millora en la prestació de serveis, incrementaran la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans; seran sostenibles i donaran resposta a necessitats i demandes de la gent”.

L'alcalde ha recordat alguns projectes fets realitat con la connexió de la xarxa local d’aigua potable a la de Figueres eliminant el problema dels nitrats, la reforma dels carrers Mar i de Baix; la millora dels espais de jocs infantils i la reforma del parc de davant l’església Sant Andreu, que “han anat millorant el nostre entorn”. I finalment ha reiterat el compromís de “fer de Borrassà un indret on cada dia s’hi visqui millor”.

Joan Hurtós i Gironell és nascut a Borrassà, instal·lador de professió i ha estat 30 anys a la junta de l’Associació La Tórtora de Borrassà, quinze dels quals com a secretari i la resta com a president.