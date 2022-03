Anna Massot (Castelló d’Empúries, 1979) és la candidata a l’alcaldia de Castelló d’Empúries per ERC a les eleccions municipals del 2023. La militància del seu partit l’ha escollit per unanimitat cap de llista. L’actual alcalde, Salvi Güell, ha manifestat que es compromet a posar tota la seva «energia i il·lusió» per continuar treballant «pel poble que estimo».

Anna Massot està diplomada en Magisteri i llicenciada en Psicopedagogia i té un màster en Pedagogia Terapèutica. És la directora de l’escola Narcís Monturiol de Roses i actualment és la primera tinent d’alcalde i la regidora d’Ensenyament, Benestar Social, Participació Ciutadana, Treball, Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. També és consellera del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Com afronta el repte com a candidata a l’alcaldia?

Amb una gran responsabilitat i amb molt de respecte, però també amb molta il·lusió. Ho faig amb vocació de servei públic, honestedat i humilitat, però també amb la força i energia necessàries i amb la plena consciència que ens devem als ciutadans i no al revés. El meu compromís és absolut. M’estimo el nostre poble i posaré tota la meva dedicació a treballar per a tothom.

Què és allò que l’ha motivat a liderar el projecte d’ERC?

Poder millorar el dia a dia i la qualitat de vida de les persones i fer que el municipi avanci, defensant els valors republicans.

És militant d’ERC des del 2003 i aquell mateix any va entrar a la llista a les eleccions municipals. Vint anys després, serà candidata a l’alcaldia. L’experiència és un grau?

De fet, la meva experiència a l’Ajuntament i la meva situació personal i professional, entre altres coses, han estat el que m’han fet decidir a fer el pas endavant per continuar treballant pel nostre poble, aquesta vegada al capdavant de l’ajuntament. Un punt molt important per fer un pas com aquest és, sens dubte, la il·lusió personal. Em sento afortunada de poder encapçalar el projecte d’ERC a les pròximes eleccions municipals i vull aprofitar per agrair públicament el suport i la confiança que han dipositat en mi.

S’ha marcat objectius?

S’han fet passos importants al municipi, malgrat les circumstàncies excepcionals que ens ha tocat viure aquests últims temps, però ara és un bon moment per tornar a posar fil a l’agulla a projectes importants perquè el municipi pugui continuar progressant en tots els sentits, econòmic, social i cultural, sempre de manera sostenible i tenint les persones al centre de tot.

Lideraré el projecte d’ERC i ho faré amb un equip cohesionat d’homes i dones que treballarem per desenvolupar un programa que ens porti cap a un municipi millor del qual tothom se senti orgullós.

Què és allò que li agradaria aportar al poble si surt elegida alcaldessa l’any vinent?

Em comprometo a governar per les persones a escala col·lectiva i individual, i a treballar fermament per aconseguir una millor cohesió social a tot el municipi, que tothom tingui les mateixes oportunitats i pugui sentir-se orgullós de viure a la nostra vila.

Ha pensat com ho vol fer?

Vull aportar la meva capacitat de treball, implicació i estima pel poble. Em considero una persona compromesa i vull continuar aplicant el meu caràcter dialogant i conciliador a les polítiques municipals. Per prendre decisions s’ha d’escoltar, és el que he anat fent des de les meves responsabilitats i és el que pretenc fer si soc alcaldessa. Soc una entusiasta del treball en equip i el potenciaré des de tots els vessants, aplicant també els avantatges del lideratge femení, amb transparència i honestedat, i fomentant encara més la participació ciutadana.