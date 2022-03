L’alcalde de Roses, Joan Plana, la regidora d’Urbanisme, Sílvia Ripoll i el regidor de Medi Ambient, Francesc Giner, han presentat aquesta tarda a la ciutadania el Pla de Mobilitat del PN del Cap de Creus, en el qual el consistori treballa per a la seva implementació en els pròxims anys. Els objectius són avançar en la regulació de l’accés motoritzat iniciat l’estiu passat amb delimitació i condicionament d’espais i sistemes electrònics intel·ligents, que permetin una relació amb el Parc Natural sostenible, que eviti les massificacions, que millora la qualitat i l’experiència del visitant i que sigui compatible amb les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen dins el parc.

Joan Plana destaca que aquest pla és fruit "de l’aposta de l’equip de govern per repensar com ha de ser la nostra relació i la dels visitants que rebem amb el Parc Natural. Avui expliquem a rosincs i rosinques quina és la fita final on volem arribar, de quina manera s’articularà la nostra proposta, que segueix els models implantats en la protecció de medis naturals dels països més avançats, i quins són els passos i actuacions necessaris en els quals estem treballant per arribar-hi".

Gestió d’aparcaments i control d’accés "intel·ligents"

Sílvia Ripoll ha explicat que l’estudi general previ dut a terme ha permès iniciar la configuració de la xarxa d’aparcaments en proximitat a les platges del Parc Natural. Inicialment, es preveuen habilitar zones d’estacionaments al Camí de Ronda, Punta Falconera, Mirador Falconera, i a les cales Murtra, Rostella, Montjoi, Calitjàs, Pelosa, Cap Norfeu/Canadell i Jòncols.

Els diferents emplaçaments són ara sotmesos individualment a estudis específics per adequar cada espai a les necessitats i característiques concretes del seu entorn. El consistori disposa ja de quatre projectes executius redactats que seran aprovats properament pel ple municipal, corresponents a les cales Murtra (amb una dotació de 26 places per a cotxes i 13 per a motos), Rostella (35 cotxes i 16 motos), Calitjàs (30 cotxes i 30 motos) i Canadell/Cap Norfeu (28 cotxes i 19 motos). En breu s’encarregarà també la redacció del projecte de Punta Falconera (inclòs en el finançament Next Generation), amb una previsió de 42 places de cotxes i 18 de motos.

En els diferents projectes es buscarà la màxima integració amb el paisatge del parc natural, per la qual cosa s’empraran materials i tècniques constructives tradicionals de l’entorn, com murs secs, pedra local i sauló.

D’altra banda, s’avança també en la tramitació de les adquisicions de terrenys necessàries per dur a terme les actuacions previstes. Així i tot, la complexitat de les tramitacions necessàries per a implementar el pla completament, fa preveure la seva aplicació en fases graduals al llarg dels anys vinents.

Pel que fa a l’accés motoritzat, Francesc Giner ha explicat que l’obertura i tancament del pas estaran vinculats a la càrrega de vehicles existent en cada moment dins del Parc. El control de limitació d’accés es mantindrà, com ja es va fer l’estiu passat, a Punta Falconera, i permetrà o no la circulació de vehicles en funció de l’ocupació en temps real.

Per a la seva aplicació, l’Ajuntament ha encarregat estudis d’avaluació de les diferents solucions tecnològiques (sensors de plaça, càmeres amb analítica de vídeo o lectura de matrícules, etc.), que poden possibilitar aquesta gestió "intel·ligent" d’aparcaments i circulació, així com l’ús de pantalles informatives situades estratègicament, que permetin als usuaris conèixer en temps real la disponibilitat de places a cada cala o paratge.

Es tindrà en compte, també, l’accés sense restriccions per part de residents i persones vinculades a les activitats que s’hi desenvolupen a la zona, així com per part dels serveis d’emergència, per fer compatibles la protecció mediambiental amb la seguretat i amb el desenvolupament de les activitats agrícoles i de serveis que tenen lloc dins del parc.

El pla de mobilitat del Cap de Creus inclou dos dels projectes finançats pels Fons Next Generation atorgats a Roses: el projecte ‘Ordenació sostenible i gestió d’accessos’, d’una banda, i la ‘Digitalització de l’accés a les cales del Parc Natural (aparcaments intel·ligents)’, de l’altra. Estan dotats amb 738.407 € i 295.000€ respectivament, del total de 3 milions d’euros que els Fons aportaran a Roses durant el trienni 2022-2024.