L'alcaldessa de Figueres Agnès Lladó ha sigut aquest divendres 4 de març la convidada a la trobada online d'Emporda.info. Lladó ha respost una trentena de preguntes, la majoria centrades en les inversions a la ciutat i la situació dels equipaments i serveis públics. L'alcaldessa assegura que des del govern "estem posant tots els recursos econòmics i de personal perquè els serveis públics siguin excel·lents" i ha posat d'exemple la municipalització dels serveis de neteja i enllumenat "i a poc a poc anem treballant la gestió dels residus", ha afegit. En aquesta mateixa resposta ha remarcat la necessitat de "la corresponsabilitat de la ciutadania per mantenir els espais nets".

La neteja ha sigut un dels temes més recurrents a l'entrevista amb els lectors, alguns preguntaven per carrers concrets i sobre la maquinària nova de Fisersa. L'alcaldessa ha explicat que "les màquines noves van arribant de mica en mica i passant per TOTS els carrers" i ha comunicat que "a partir del mes d'abril - maig incorporem més personal de neteja". Per això, Lladó té clar que "l'esforç d'aquest govern per tenir un servei de neteja adient a les necessitats de la ciutat és inqüestionable".

Llegiu totes les preguntes i respostes aquí.