L’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià ha marcat quatre inversions principals en els pressupostos municipals per a aquest any 2022. Els projectes inclosos són la renovació de carrers del nucli antic, l’estalvi energètic d’equipaments municipals, millores al cementiri i pressupostos participatius. El consistori fluvianenc ha rebut, també, una subvenció de 20.000 euros de l’Agència de Residus de Catalunya per informatitzar la deixalleria municipal.

L’Ajuntament de Sant Miquel va arribar a finals de l’any passat havent completat les obres de millora de diversos carrers de la part vella del municipi. «Aquests últims trenta anys hem estat arreglant carrers de la part nova, mentre que, ara, s’han fet tots els serveis nous a la part vella», explicava l’alcalde de Sant Miquel, Àngel Posas. Aquest any, el consistori continuarà executant treballs en aquest àmbit. També treballaran per fer millores al cementiri municipal i fomentar l’estalvi energètic en els equipaments municipals. Pel que fa al cementiri, a finals del darrer mandat, l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià va adaptar el projecte de millora i reparació del cementiri a la disponibilitat pressupostària i millorant-ne l’accés, mentre que, ara, se centrarà en el seu interior amb l’objectiu de canviar la imatge. Molt aviat, s’haurà acabat la col·locació de columbaris i, a partir d’ara, totes les persones interessades en l’adquisició d’un d’aquests espais, podran contactar amb l’Ajuntament per la seva compra. El preu és de 400 euros, i a cada columbari hi caben quatre urnes. D’altra banda, l’equip de govern té la intenció de potenciar l’ús de la deixalleria. Aquesta instal·lació, que està situada en el paratge Sant Sebastià, a sota de l’ermita, és oberta tots els dissabtes que no siguin festius de nou del matí a una del migdia. Mitjançant la informatització que durà a terme l’Ajuntament, tots els veïns podran fer-ne ús en altres dies. «Si la gent hi pot anar a l’hora que vol, això és una millora», afirma Posas. Aquesta deixalleria ja es va inaugurar fa uns anys i ha estat ben utilitzada pels habitants de Sant Miquel de Fluvià.