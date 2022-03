L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha donat el tret de sortida a la cinquena edició dels seus pressupostos participatius, que enguany tindran com a principal novetat l'augment de la partida fins a 250.000 euros i amb límit de 150.000 euros per a un únic projecte. "Hem augmentat el pressupost en cinquanta mil euros, respecte de l'edició passada i hem acotat la inversió màxima per a aconseguir que hi hagi un parell de propostes aprovades com a mínim", han explicat l'alcalde Salvi Güell i la regidora Anna Massot, els quals han estat acompanyats per Isaac Buxeda, Tècnic de Participació Ciutadana, i Francesc Coral, Assessor Tècnic de Mirada Local.

El període de presentació de propostes comença aquest divendres, 4 de març, i s'allarga fins al 3 d'abril. Es poden presentar omplint les butlletes que l'Ajuntament distribuirà en diversos espais de la vila i d'Empuriabrava, de manera telemàtica des del web tutriescastello.cat i en una parada del mercat setmanal que estarà operativa el 15 de març a Castelló, i el 26 de març a Empuriabrava. Els responsables municipals han valorat de manera "molt positiva" la participació aconseguida en les quatre edicions anteriors, amb una mitjana de sis-centes propostes. En el moment de fer balanç dels projectes aprovats i desenvolupats, el Govern municipal es mostra convençut de "de tenir-los quasi tots executats quan acabi l'actual mandat". Així, de les cinc opcions aprovades el 2018, quatre ja estan fetes i la cinquena era l'ampliació del carril bici, una obra que s'està executant a hores d'ara per part del consorci de les Vies Verdes. Pel que fa a la il·luminació del talús del Camí Natural de la Muga i les millores en els patis del col·legi Ruiz Amado, les més votades del 2019, les previsions també són optimistes, encara que en el cas de l'escola hi ha hagut un retard de decisions derivat del confinament i les restriccions posteriors per la pandèmia. En el cas dels projectes del 2020 i 2021, les obres de creació d'un gimnàs en el pavelló, que han necessitat la instal·lació d'un ascensor per a garantir la seva accessibilitat, i la renovació de voreres en dos punts del municipi, també estan molt avançades. L'ampliació del consultori d'Empuriabrava dependrà de l'actuació que ha de fer la conselleria de Salut. Finalment, la instal·lació d'un Pump Track al municipi, la proposta guanyadora per aquest 2022, està pendent de la definició de la seva ubicació definitiva. L'alcalde Salvi Güell considera molt rellevant "que la gent que presenta propostes se les creu" i posa com a exemple que en l'anterior edició "la gent s'hagués organitzat per a decantar el vot a favor d'una proposta concreta" El tècnic de Mirada Local, Francesc Coral, ha destacat Castelló "com un exemple de transparència" a l'hora de fer balanç de l'estat d'execució dels seus pressupostos participatius i ha situat el municipi empordanès "entre els quatre o cinc capdavanters de Catalunya" en inversió en aquest apartat, ja que la quantitat aprovada suposa un u per cent del pressupost municipal, que és de poc més de 25 milions d'euros. L'alcalde considera molt rellevant "que la gent que presenta propostes se les creu" i posa com a exemple que en l'anterior edició "la gent s'hagués organitzat per a decantar el vot a favor d'una proposta concreta". La regidora Anna Massot ha afegit que els participants "també poden afegir tota la documentació que creguin important" per a reforçar el seu projecte i facilitar així la selecció final, que en boca de l'alcalde Güell "és una garbellada" que té el seu punt àlgid en el Fòrum Ciutadà de Priorització, que se celebrarà durant el mes de juny a la Sala Municipal.